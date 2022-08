Can Yaman si è riaffacciato sugli schermi di Canale 5 con i promo di Viola come il mare, la nuova fiction che sarà trasmessa da settembre in prime time.

Al suo fianco, in questa attesissima avventura, ci sarà l'attrice ed ex Miss Italia Francesca Chillemi, già vista nella serie televisiva Che Dio ci aiuti in onda su Rai 1.

Tuttavia, il promo di Viola come il mare sta scatenando accese polemiche in rete e in tanti puntano il dito contro il livello di recitazione di questa nuova fiction.

L'atteso ritorno di Can Yaman su Canale 5

Nel dettaglio, Can Yaman tornerà a essere protagonista su Canale 5 con la fiction Viola come il mare, le cui riprese sono terminate da un po' di settimane.

L'attore turco sarà protagonista assieme a Francesca Chillemi, la sua nuova partner artistica, con la quale in passato si è vociferato che ci fosse in corso anche un flirt.

Voci che, i due diretti interessati, non hanno mai confermato, preferendo concentrarsi solo su quello che sarà il nuovo progetto che li coinvolge.

Scoppia la polemica dopo il promo di Viola come il mare

La messa in onda di Viola come il mare è prevista a partire dal prossimo settembre: molto probabilmente la serie andrà in onda di mercoledì sera su Canale 5 e, per accrescere la curiosità degli spettatori, in questi giorni stanno circolando anche i primi promo ufficiali della serie.

Uno di questi vede protagonisti Can e Francesca in un confronto-scontro in spiaggia, durante il quale l'attrice si lamenta perché la stanno disturbando con la sabbia e critica anche l'ispettore Demir, senza sapere che lo ha proprio di fronte (trattandosi del personaggio interpretato dallo stesso Yaman nella serie).

Ebbene, tale promo ha scatenato non poche polemiche sui social, dove in tantissimi hanno puntato il dito contro il "livello basso" dal punto di vista recitativo degli attori, compreso lo stesso Can Yaman.

'Una cafonata, imbarazzante', è polemica su Can Yaman e Francesca Chillemi

"Ma che cosa è questa cafonata" ha scritto un commentatore sui social, dopo aver visto il promo di Viola come il mare, che continua a spopolare sia sui social che in televisione.

"Comunque lui recita male, ma almeno è giustificato dal fatto che non recita nella sua lingua. Lei di un livello basso che più basso non si può. Un livello di recitazione imbarazzante" ha sbottato un altro utente social puntando il dito contro la coppia Can-Francesca.

"Ma davvero dobbiamo assistere a queste scenette da oratorio?

La recitazione va a farsi benedire con l'estrema unzione?" ha commentato un altro spettatore.

Riusciranno i due attori a far ricredere gli spettatori scettici con le sei puntate previste di Viola come il mare? La risposta da settembre su Canale 5.