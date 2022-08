Concentrata sulla sua carriera e sul suo ruolo ne Il Paradiso delle Signore, negli ultimi tempi Francesca Del Fa è stata al centro del Gossip. Paparazzata in compagnia di Can Yaman durante il Festival del cinema in Sardegna, si è subito fatta strada nei meandri della cronaca rosa la possibilità che tra loro fosse in corso un flirt. Attualmente, pare proprio che tra i due non sia nata altro che una bella amicizia, sebbene i presenti all'evento abbiano parlato di sorrisi e sguardi complici. Inoltre, essere sotto i riflettori del gossip non ha fatto per nulla piacere a Francesca, che ha voluto precisare la questione durante un'intervista concessa a SuperGuida Tv.

Francesca Del Fa non gradisce il gossip

Dopo aver affermato di essere pronta a mettersi in gioco in un programma in cui si può cantare e ballare, Francesca Del Fa ha rilasciato delle dichiarazioni a SuperGuida Tv, per precisare che non le ha fatto piacere vedere il suo nome legato al mondo della cronaca rosa. Pizzicata con Can Yaman, l'attrice che interpreta Irene ne Il paradiso delle Signore, si è detta infastidita poiché preferisce che si parli di lei solo per la sua carriera artistica.

"Mi ha infastidito perché sono una persona molto riservata e preferisco parlare sempre del mio lavoro. Cerco di tenermi alla larga dal gossip e dalla cronaca rosa" ha detto la Del Fa, di fatto prendendo le distanze dalle voci di una presunta vicinanza sentimentale con Yaman.

Inoltre, pare proprio che tra i due non sia nata in Sardegna alcuna alchimia.

Can Yaman è single

Secondo il magazine Diva&Donna, infatti, Can Yaman si sta godendo la sua estate da single. Di recente è stato avvistato in da solo in un locale di Forte dei Marmi e anche per lui al momento l'unico interesse sarebbe ricolto al lavoro.

Come dimostrano gli spot comparsi su Mediaset di recente, il prossimo settembre andrà in onda su Canale 5 l'attesissima fiction "Viola come in mare" che lo vedrà recitare fianco a fianco con Francesca Chillemi.

Anche con l'ex Miss Italia si era parlato di un flirt ai tempi delle riprese, ma Chillemi è legata da tempo al padre della sua bimba, per cui anche in questo caso si è trattato di pettegolezzi che non hanno trovato riscontro nella realtà.

Insomma, una bella differenza per Yaman rispetto alla scorsa estate quando sembrava che con Diletta Leotta il matrimonio fosse alle porte. Poi la storia è terminata in un soffio e da allora tantissime le relazioni che sono state attribuite all'attore turco ma mai nessuna è stata confermata né è tantomeno durata. Anche con Francesca Del Fa non c'è nulla se non simpatia che non pare destinata a sfociare in amore.