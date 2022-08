Il remake di Sandokan con Can Yaman si farà oppure no? Dopo l'annuncio della messa in cantiere della fiction destinata al prime time di Rai 1, si sono rincorse voci legate a una possibile cancellazione del progetto.

A distanza di due anni da quell'annuncio, le riprese di Sandokan non sono mai cominciate ma, a quanto pare, la fiction non sarebbe a rischio cancellazione. A svelarlo, infatti, è stato Luca Argentero, anche lui coinvolto in questo nuovo progetto per il piccolo schermo.

Il remake di Sandokan con Can Yaman si farà oppure no?

Nel dettaglio, il remake di Sandokan avrebbe visto protagonista il celebre attore turco Can Yaman, sempre più sulla cresta dell'onda dal punto di vista mediatico.

Can ha conquistato il pubblico televisivo ed è stato scelto come l'erede di Kabir Bedi in questa fiction destinata alla prima serata di Rai 1.

Tuttavia, malgrado l'annuncio, le riprese della prima stagione di Sandokan non sono mai iniziate e si sono rincorse voci legate anche a una possibile cancellazione definitiva della fiction.

Ma qual è la verità dei fatti? A fare un po' di chiarezza è stato Luca Argentero che, in una nuova intervista, ha rotto il silenzio sul progetto, rivelando che non sarebbe stato cancellato.

La verità di Luca Argentero su Sandokan con Can Yaman

"Al momento il progetto è in fase di scrittura", ha dichiarato Argentero, confermando così che il remake della storica serie vedrà la luce sul piccolo schermo televisivo.

"Essendo una coproduzione internazionale le fasi di lavorazione sono più articolate", ha aggiunto ancora Argentero parlando del progetto che lo vedrà protagonista al fianco di Can Yaman.

Insomma, i fan dell'attore turco possono stare tranquilli perché, prossimamente, avranno modo di vederlo impersonare la celebre "tigre della Malesia".

Ecco quando torna in tv il divo turco Can Yaman

L'attore turco, intanto, sarà protagonista della prossima stagione autunnale di Canale 5 con la prima stagione di "Viola come il mare", la serie in sei puntate che andrà in onda da venerdì 30 settembre in prime time.

Al suo fianco, in questa nuova avventura ci sarà l'ex Miss Italia, Francesca Chillemi, con la quale Can aveva già condiviso il set dell'ultima puntata di Che Dio ci aiuti, la popolarissima fiction di Rai 1.

Luca Argentero, invece, in attesa di iniziare le riprese di Sandokan si sta dedicando alle registrazioni di un nuovo film diretto da Edoardo Leo e poi, nel 2023, cominceranno anche le riprese di Doc 3 - Nelle tue mani.