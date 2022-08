Can Yaman avrebbe detto no a Maria De Filippi. Il celebre attore turco, costantemente al centro della scena e del Gossip, pare che abbia rifiutato la proposta della conduttrice di prendere parte alla nuova edizione de La Talpa.

Il reality game, dopo un periodo di assenza sul piccolo schermo, tornerà in onda nel corso della prossima primavera in prime time e sarà prodotto proprio da Fascino di Maria De Filippi, che si occupa già della realizzazione degli altri programmi condotti dalla regina degli ascolti di Canale 5.

La Talpa, Can Yaman avrebbe detto no a Maria De Filippi

Nel dettaglio, l'appuntamento con La Talpa 4 è confermato nel palinsesto della prossima stagione televisiva Mediaset.

Il reality show tornerà in primavera e sarà proprio Maria De Filippi, con il suo team di autori, ad occuparsi della realizzazione e della messa in onda.

Stando alle indiscrezioni che sono trapelate in queste ultime ore, tra i nomi in pole position come quello di inviato ci sarebbe stato quello di Can Yaman, il divo turco che ha stregato il pubblico di Canale 5 e che, più volte, ha partecipato a C'è posta per te, regalando il boom di ascolti alla conduttrice.

Retroscena su Can Yaman: il motivo per cui avrebbe rifiutato La Talpa

A quanto pare, Can era stato preso in considerazione della conduttrice del Biscione per questa nuova esperienza professionale che lo avrebbe avuto come protagonista in prime time su Canale 5, ma la trattativa non sarebbe andata a buon fine.

Sembrerebbe, infatti, che il protagonista della soap DayDreamer - Le ali del sogno, avrebbe detto no a Maria De Filippi.

Il motivo? Si vocifera che sarebbe legato al cachet considerato "troppo basso", dato che Can Yaman per il ruolo di inviato a La Talpa 4 avrebbe dovuto cimentarsi 24 ore su 24 con l'italiano, lingua che non parla ancora in maniera del tutto fluente.

L'atteso ritorno in tv di Can Yaman: quando parte Viola come il mare su Canale 5

In attesa di scoprire se l'attore o la stessa Maria De Filippi confermeranno oppure smentiranno queste indiscrezioni che sono trapelate sul cast de La Talpa 4, il divo turco si prepara a tornare su Canale 5 con una nuova fiction.

Trattasi di "Viola come il mare", una produzione in sei puntate che lo vede protagonista al fianco di Francesca Chillemi, ex Miss Italia e ormai diventata una delle attrici più quotate per il piccolo schermo.

La messa in onda della fiction con Can Yaman è prevista al venerdì sera: il debutto è fissato per il prossimo 30 settembre in prime time, subito dopo Striscia la notizia.

Una sfida non facile per la coppia Can-Francesca, dato che dovranno vedersela con il temutissimo Tale e Quale Show, il varietà del venerdì sera di Rai 1 condotto da Carlo Conti.