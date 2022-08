Dalla Turchia arrivano gli ultimi retroscena relativi a El Turco, la serie di Disney+ che vedrà come protagonista Can Yaman. Con le riprese che partiranno a settembre, fino a ora sono stati fatti diversi nomi per quanto riguarda la protagonista femminile della serie, ma a quanto pare al fianco dell'attore turco non ci sarà nessuna sua conterranea, ma bensì un'attrice italiana: pare ci siano delle trattative in corso con Greta Ferro.

Dove verrà girato El Turco

Dai media turchi arrivano delle novità in merito a El Turco, il nuovo progetto di Disney+ che vede come protagonista Can Yaman.

Secondo i retroscena rivelati dalla giornalista Birsen Altuntas, le riprese della serie inizieranno a settembre. La sceneggiatura è opera di Kerem Deren, la produzione di Ay Yapım, mentre la regia sarà nelle mani di Uluç Bayraktar.

È una produzione internazionale, per tale motivo verrà girata in inglese. Il set, invece, verrà allestito in Ungheria e la crew della produzione sarà composta principalmente da professionisti di fame mondiale.

Chi ci sarà al fianco di Can Yaman

Can Yaman darà vita al personaggio di Yenicer Hasan Balaban, soprannominato proprio "el turco", un eroico soldato ottomano diventato una leggenda in Italia per le persone da lui salvate. Per quanto riguarda la protagonista femminile per tanto tempo si è fatto il nome di Hande Erçel, ma a quanto pare al fianco di Can Yaman potrebbe esserci un'attrice italiana.

Secondo le ultime indiscrezioni, pare che per il ruolo di Gloria siano state aperte le trattative con l'attrice Greta Ferro.

Al momento, però, sembrerebbe che il progetto di El Turco non si limiti solamente a un'unica serie. Pare che Disney+ sia intenzionata a creare proprio "un universo" intorno alla storia di Hasan Balaban, infatti in cantiere potrebbe esserci un progetto per uno spin off.

Dünyayla Benim Aramda, la nuova serie con Demet Özdemir arriva su Disney+

Se per vedere El Turco sulla piattaforma digitale bisognerà attendere un po' di tempo, per un altro progetto di Disney+ è già prevista la data di uscita. Infatti la serie denominata Dünyayla Benim Aramda, che vede come protagonista Demet Özdemir, sarà disponibile sulla piattaforma digitale a partire dal 14 settembre.

Con la sceneggiatura scritta da Pinar Bulut, il serial racconta la storia di İlkin, che si rende conto che la sua relazione, un tempo piena di amore e passione, inizia a scricchiolare, così si renderà protagonista di un gioco social per cercare di capire chi sia realmente il suo fidanzato e testare il suo amore Demet Ôzdemir interpreta il ruolo di İlkin, il direttore di un magazine, mentre Buğra Gülsoy presta il volto al fidanzato Tolga.