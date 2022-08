Sta per terminare l'attesa per i fan di Uomini e donne. Tra massimo due settimane, infatti, dovrebbero svolgersi per prime registrazioni della nuova stagione. Le puntate che saranno trasmesse in tv a partire dal 19 settembre, secondo Lorenzo Pugnaloni, dovrebbero essere registrate gli ultimi giorni di agosto. Il cast messo su dalla redazione dovrebbe essere un mix tra veterani e new entry: nel Trono Classico, ad esempio, sarebbero pronti a esordire quattro tra ragazzi e ragazze sconosciuti al pubblico.

Aggiornamenti sul ritorno di Uomini e Donne

L'edizione 2022/2023 di Uomini e Donne esordirà su Canale 5 solamente tra più di un mese, ma gli studi Elios riapriranno i battenti molto tempo prima.

Secondo un'indiscrezioni di Lorenzo Pugnaloni, le riprese delle nuove puntate del dating show cominceranno a fine agosto: "Tra la fine della prossima settimana e gli inizi di quella dopo (ovvero tra il 28 e il 31), ci saranno le prime registrazioni".

Anche se non c'è ancora una data precisa, sembra certo che il cast si riunirà a Roma prima di settembre.

Dame e cavalieri di Uomini e Donne 'al potere'

Sono diverse le indiscrezioni che Pugnaloni ha fornito ai fan di Uomini e Donne nelle ultime ore.

Oltre ad anticipare l'imminente inizio delle registrazioni, il blogger ha fatto sapere che anche quest'anno probabilmente verrà proposta la formula mista: i ragazzi sul trono condivideranno lo studio e le puntate con le dame e i cavalieri del parterre senior.

A proposito di Ida, Gemma e Armando, pare che negli appuntamenti di settembre potrebbero essere chiamati a prendere una decisione molto importante per il Trono Classico.

Si vocifera che uno dei nuovi tronisti potrebbero essere scelto proprio dai protagonisti dell'Over tra due candidati al ruolo ancora top secret.

Nonostante le chiacchiere che sono state fatte durante l'estate, ad accomodarsi sulla popolare poltrona rossa dovrebbero essere quattro giovani alla prima esperienza televisiva: nessun ex corteggiatore o "tentatore", dunque, avrebbe convinto la redazione a dargli un'altra opportunità.

Conto alla rovescia per l'esordio di Uomini e Donne

Per scoprire il cast che animerà le nuove puntate di Uomini e Donne, i fan più curiosi dovranno attendere ancora qualche giorno.

A fine agosto (pare tra domenica 28 e mercoledì 31, Maria De Filippi dovrebbe condurre i primi appuntamenti dell'edizione 2022/2023 del suo storico programma, quelli che poi saranno trasmessi su Canale 5 a partire da lunedì 19 settembre.

Con un po' di ritardo rispetto a quello che si aspettavano i telespettatori, il longevo dating show si prepara a tornare dopo una pausa di oltre tre mesi.

A prendere parte alle registrazioni di fine estate saranno quasi certamente tutti quei personaggi che hanno contribuito al successo della stagione precedente: sarebbero riconfermati Ida Platano, Gemma Galgani, Riccardo Guarnieri, Armando Incarnato, Pinuccia Della Giovanna, Alessandro Rausa, e, a sorpresa, Biagio Di Maro e Alessandro Vicinanza.

Nessuna novità, invece, è ancora trapelata sul possibile rientro in studio di Federica Aversano. Per settimane si è parlato del probabile ritorno della corteggiatrice di Matteo Ranieri nell'inedito ruolo di dama del Trono Over, ma a oggi non si sa se questo avverrà realmente oppure se si è trattato di un gossip estivo che non troverà riscontri nelle riprese.