La fama e il successo di Can Yaman non conoscono confini. L'attore turco è da poco arrivato a Budapest e non appena è giunto all'aeroporto è stato accolto da una folla di fan che hanno subito dimostrato tutto il loro affetto. Sebbene Can abbia intrapreso questo viaggio senza fare grande pubblicità, le sue fan sapevano già del suo spostamento e così giunto nella capitale ungherese, il sex-symbol non si è potuto sottrarre alle richieste delle sue sostenitrici disposte a tutto pur di ottenere un suo autografo o a fare un selfie con lui. Yaman è stato più che felice dell'accoglienza che gli è stata riservata.

L'affetto delle fan per Yaman

La soap Day-Dreamer - Le ali del sogno ha avuto un grande successo non solo nel luogo in cui è stato prodotto e girato, cioè in Turchia, ma in tutta Europa. Grazie alla serie, il successo di Can ha subito un'impennata di rilievo che lo ha fatto conoscere ed apprezzare ovunque nel vecchio continente. In Italia, l'attore è già molto amato dai tempi di Bitter Sweet - Ingredienti d'Amore, ma è innegabile che la sua popolarità sia cresciuta in seguito. Dimostrazione del grande affetto che lo circonda è il fatto che le sue fan, a costo di essere a volto un po' troppo invadenti, conoscono ogni suo passo e ne anticipano quasi gli spostamenti.

Questo è quello che è accaduto per il viaggio di Can in Ungheria.

Fuori dall'aeroporto di Budapest, Yaman ha trovato ad aspettarlo un gran numero di fan: i video che circolano sui social mostrano l'attore assediato dalle follower anche se lui stesso appare divertito dalla circostanza. Elargendo sorrisi e selfie a tutti coloro che lo hanno richiesto, Can si è poi fatto strada per dirigersi verso i suoi impegni.

Ma quali sono questi impegni che lo hanno condotto in Ungheria?

Can a lavoro per El Turco?

Molto probabilmente, dietro il viaggio ci sono motivi di lavoro. Infatti, se a settembre il pubblico di Canale potrà vedere l'attore impegnato sul set di 'Viola come il mare', nel ruolo del protagonista maschile l'ispettore Francesco Demir al fianco della bellissima Francesca Chillemi, Can è già impegnato in un altro progetto.

Yaman infatti sarà di nuovo protagonista per una serie di DisneyPlus Turchia dal titolo 'El Turco'. Si tratta di una serie con ambientazione storica e un cast internazionale di alto livello.

Infatti, sui social poco dopo il suo arrivo a Budapest l'attore si è mostrato mentre accarezza un bellissimo cavallo. I suoi fan hanno ipotizzato che si tratti del destriero del protagonista della nuova serie. La serie è ambientata in una città italiana ma non è escluso che per motivi legati alla produzione molte delle scene possano essere girate proprio in Ungheria. Naturalmente questa è solo un'ipotesi ma non appare del tutto prima di fondamento. Per saperne di più non resta che attendere le novità che Can racconterà ai suoi fan.