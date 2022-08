Cambio programmazione per la soap Un posto al sole nella settimana che va dall'8 al 12 agosto 2022. Eccezionalmente per questa settimana, la soap ambientata nel celebre Palazzo Palladini, non andrà in onda dal lunedì al venerdì, bensì osserverà un turno di stop.

Mercoledì 10 agosto, infatti, la soap risulta cancellata dalla programmazione della terza rete Rai e quindi non sarà trasmessa nella consueta fascia oraria delle 20:45.

Cancellata la puntata di Un posto al sole del 10 agosto: cambio programmazione Rai

Nel dettaglio, il cambio programmazione per Un posto al sole si verificherà nel corso della settimana che va dall'8 al 12 agosto 2022, ossia l'ultima di messa in onda prima della pausa estiva.

Mercoledì 10 agosto, infatti, il palinsesto di Rai 3 subirà delle modifiche per lasciare spazio alla messa in onda del Diamond League di Atletica Leggera, in programma dalle 20:00 in poi.

L'evento sportivo, in diretta dal Principato di Monaco, andrà in onda in diretta fino alle 22:00 circa, quando poi ci sarà spazio per la messa in onda di un film.

La soap Upas si ferma il 10 agosto, ma raddoppia l'11 agosto

Di conseguenza, la puntata di Un posto al sole del prossimo mercoledì 10 agosto, risulta cancellata dalla programmazione di Rai 3.

I fan, però, possono stare tranquilli, perché l'episodio verrà recuperato il giorno dopo. Giovedì 11 agosto, a partire dalle 20:20 circa, è prevista una doppia puntata della soap opera di Rai 3, che andrà avanti fino alle 21:20 circa.

In questo modo verrà recuperato l'appuntamento perso del mercoledì e a quel punto, si arriverà a venerdì sera con la messa in onda dell'ultima puntata settimanale, prima dello stop estivo di due settimane.

Anche quest'anno, infatti, la messa in onda di Un posto al sole verrà stoppata: dal 15 agosto e fino al 26 agosto, non ci saranno nuovi episodi nell'access prime time della terza rete Rai.

Le nuove anticipazioni su Un posto al sole: Raffaele e Ornella di nuovo insieme

Le puntate inedite della soap, infatti, torneranno in onda di nuovo a partire dal 29 agosto e terranno compagnia al pubblico per tutta la durata della prossima stagione televisiva 2022/2023.

In attesa di questa pausa, le anticipazioni sulle nuove puntate di Un posto al sole previste dall'8 al 12 agosto 2022, rivelano che per Ornella e Raffaele arriverà il momento della resa dei conti finale.

Dopo un periodo di forte crisi personale e coniugale, Ornella deciderà di mettere una pietra sopra alle incomprensioni che ci sono state con suo marito.

E così, la donna, volterà nuovamente pagina e accetterà di "perdonare" Raffaele pronta a riprendere in mano con lui, le redini del loro matrimonio.