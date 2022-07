Can Yaman rompe il silenzio sul debutto di Viola come il mare, la fiction che lo vede protagonista e che segnerà il suo ritorno su Canale 5.

Inizialmente prevista per la scorsa stagione televisiva primaverile, la serie televisiva è stata rimandata all'autunno 2022.

In queste ultime ore a svelare nuovi dettagli sulla messa in onda di Viola come il mare ci ha pensato lo stesso attore turco, che sui social ha pubblicato un video trailer della fiction.

Viola come il mare, Can Yaman rompe il silenzio sulla fiction

Nel dettaglio la messa in onda di Viola come il mare su Canale 5, con protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi, era in programma la scorsa primavera, ma alla fine si è scelto di posticipare la data del debutto.

Così, alla fine, l'appuntamento con la serie televisiva è slittato all'autunno e questa volta non ci saranno ulteriori rinvii.

A rompere il silenzio sulla messa in onda della fiction è stato proprio Can Yaman, che sul suo profilo Instagram ha pubblicato un video con un po' di spoiler su quello che succederà nel corso delle sei puntate previste della prima stagione.

'È stato un lungo percorso', ammette Can Yaman parlando della nuova fiction Mediaset (Video)

L'attore turco non ha nascosto la sua felicità per questa nuova serie che lo vedrà protagonista e che segnerà il suo ritorno sul piccolo schermo, a distanza di un po' di tempo dalla messa in onda dell'ultima soap opera pomeridiana trasmessa su Canale 5.

"È stato un lungo percorso ricco di emozioni e sacrifici" ha scritto Can nel suo post social, raccontando che i mesi di realizzazione della fiction sono stati particolarmente intensi e hanno dovuto fare i conti anche con l'arrivo del Covid-19.

Alla fine, però, tutto è andato nel migliore dei modi e finalmente le riprese di Viola come il mare sono terminate: la fiction, quindi, è pronta per essere trasmessa in prima visione assoluta su Canale 5.

Ecco quando va in onda Viola come il mare su Canale 5

"Sono orgoglioso di aver lavorato con questo splendido gruppo" ha aggiunto ancora Can Yaman nel suo post social, concludendo che insieme ai suoi colleghi hanno dedicato tanto amore a questa serie televisiva.

Ma quando andrà in onda l'attesissima Viola come il mare su Canale 5?

Gli spettatori e fan dell'attore turco dovranno pazientare e attendere ancora un po' di tempo prima di vederla in onda in tv.

Al momento non si conosce ancora la data esatta di inizio, ma sicuramente la fiction verrà trasmessa da settembre su Canale 5 e potrebbe diventare uno dei "prodotti di punta" della programmazione autunnale, destinata a conquistare grandi risultati dal punto di vista auditel.