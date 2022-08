Come finisce la soap Sei Sorelle? Le anticipazioni riguardanti le ultime puntate rivelano che non mancheranno le sorprese e i colpi di scena.

Occhi puntati in primis sul ritorno di Celia che metterà di nuovo piede in città dopo un lungo periodo di assenza. Per Marina, invece, ci sarà un finale a dir poco tragico: la donna andrà incontro ad un triste e fatale destino che non le darà via di scampo.

Le sorelle Silva ottengono di nuovo i vigneti: anticipazioni Sei Sorelle ultime puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni su come finisce la soap Sei sorelle in onda su Rai 1, rivelano che le sorelle Silva dopo aver perso i vigneti tenteranno il tutto per tutto per riuscire a riconquistarli.

Le sorelle affideranno le sorti delle loro proprietà nelle mani di Salvador, il quale cercherà di convincere il nuovo proprietario a fare un passo indietro, ma il risultato non sarà dei migliori.

E così, alla fine, Salvador si ritroverà a dover proporre una partita a carte al nuovo proprietario: chi vincerà otterrà definitivamente i vigneti.

Ad avere la meglio sarà proprio Salvador che, in questo modo, riuscirà a far sì che le Silva ritornino ad essere le legittime proprietarie dei vigneti.

Sei Sorelle, ecco come finisce la soap opera: il ritorno di Celia nelle ultime puntate

Le anticipazioni sulle ultime puntate di Sei Sorelle rivelano che ci sarà spazio anche per il ritorno in scena di Celia: dopo un periodo di assenza, la donna riapparirà di nuovo in città.

A distanza di un po' di tempo dalla tragica fine della sua storia d'amore con Petra, Celia riprenderà in mano le redini della sua vita e comunicherà alle sorelle di essere intenzionata a scrivere il suo primo romanzo.

Un ritorno che verrà accolto positivamente da tutte le sorelle Silva, particolarmente felici e liete di poter riabbracciare la loro amata Celia e di poterla aiutare a ritrovare la sua serenità.

La morte di Marina nel finale: anticipazioni Sei Sorelle ultime puntate

E poi ancora, le anticipazioni su come finisce la soap opera Sei Sorelle, rivelano che per Marina ci sarà un epilogo a dir poco tragico.

Candida, infatti, chiederà a Julio di provvedere all'uccisione della sua acerrima nemica: vuole che venga fatta fuori al più presto e, in questo modo, liberarsi di lei definitivamente.

Una proposta che Julio accetterà: l'uomo, infatti, porterà a termine tale "missione" e provvederà all'uccisione di Marina.

Inaspettatamente, la donna sembrerà preparata a tale triste epilogo: Marina spiegherà a Julio che ormai la sua vita non ha più un senso, motivo per il quale chiederà all'uomo di ucciderla al più presto e di mettere fine alla sua esistenza.

Nel corso delle puntate finali della soap opera spagnola, ci sarà spazio anche per le vicende di Elisa, la quale proverà a togliersi la vita.

Elisa tenta il suicidio: anticipazioni Sei Sorelle

Il motivo di questo gesto estremo che verrà messo in atto dalla giovane Elisa avrà a che fare con Gonzalo, il suo grande amore.

Elisa, infatti, vorrebbe uscire allo scoperto con lui e vivere questa storia d'amore alla luce del giorno, ma Gonzalo la metterà al corrente di una amara verità.

L'uomo, infatti, le farà presente che la loro storia è impossibile e non ha alcun tipo di futuro.

Le anticipazioni di Sei Sorelle rivelano che Gonzalo farà un passo indietro e deciderà così di troncare la relazione con Elisa, tanto da spingerla a compiere questo gesto folle. Per fortuna, però, la tragedia verrà evitata: le sorelle Silva riusciranno a fare in modo che Elisa non muoia in questo attesissimo finale di sempre della soap opera spagnola.