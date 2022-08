Grandi colpi di scena nelle nuove puntate turche di Terra Amara. Le anticipazioni della soap opera pomeridiana di Canale 5 rivelano che Zuleyha si ritroverà costretta a dover affrontare l'ennesimo clamoroso lutto che segnerà profondamente la sua vita.

Proprio nel momento in cui tutto sembrava andare nel verso giusto, la donna vedrà crollarsi il mondo addosso e il suo sogno di felicità al fianco di Yilmaz, verrà brutalmente spazzato via nel giro di pochi secondi.

La morte di Yilmaz: nuove anticipazioni turche Terra Amara

Nel dettaglio, le anticipazioni turche di Terra Amara rivelano che dopo aver portato avanti una lunga battaglia nei confronti di Demir, alla fine Zuleyha riuscirà ad avere la meglio e otterrà da suo marito l'agognato divorzio.

In questo modo, infatti, la donna potrà essere libera di vivere serenamente la sua storia d'amore con Yilmaz, la persona di cui è follemente innamorata.

I due decideranno così di pensare al loro futuro e andranno a vivere insieme al piccolo Adnan in una nuova casa, che si appresta ad essere il loro nuovo nido d'amore.

Tutto sembrerà procedere per il verso giusto, fin quando Yilmaz non riceverà una chiamata che finirà per sconvolgerlo.

Zuleyha sconvolta dalla morte di Yilmaz: anticipazioni Terra Amara

Le nuove anticipazioni turche di Terra Amara rivelano che il figlio di Yilmaz, Kerem Ali, si ritroverà vittima di un incidente.

Immediata la reazione di suo padre che si metterà subito sulle tracce del figlio e vorrà andare da lui per scoprire cosa è successo e come sta.

Tuttavia, nel momento in cui si metterà in macchina, anche Yilmaz si ritroverà vittima di un terribile incidente stradale che si rivelerà per lui fatale.

L'uomo verrà immediatamente soccorso e portato in ospedale, dove i medici lo sottoporranno a tutti gli accertamenti e ad un delicato intervento, con il quale spereranno di potergli salvare la vita.

Eppure, tutti i tentativi si riveleranno vani e per lui non ci sarà nulla da fare.

Fekeli scioccato dalla morte di Yilmaz: nuove trame Terra Amara

Un grande dolore per Zuleyha, che si ritroverà sola in seguito alla morte del grande amore della sua vita. Le anticipazioni turche di Terra Amara rivelano che, in questo momento così ostico, Demir proverà a consolare la sua ex moglie, cercando di darle la forza per poter reagire e per andare avanti.

Zuleyha, però, non sarà l'unica persona particolarmente provata dalla morte di Yilmaz.

Gli spoiler delle prossime puntate della soap opera pomeridiana di Canale 5, rivelano che anche Fekeli sarà particolarmente provato e scosso da questo addio. L'uomo rivivrà il grande dolore provato per la morte di sua moglie e dei suoi figli e nessuno sarà in grado di consolarlo e dargli forza.

Il funerale di Yilmaz: anticipazioni Terra Amara

Il giorno del funerale di Yilmaz sarà particolarmente duro per entrambi. Fikret verrà incaricato di organizzare tutto nei minimi dettagli e, alla cerimonia, prenderà parte anche Behice.

La donna fingerà di essere provata e scossa da questo addio ma nessuno crederà alla sua versione dei fatti.

Il momento in cui bisognerà seppellire Yilmaz sarà particolarmente duro per Fekeli e Zuleyha: i due, infatti, si ritroveranno a dover seppellire anche un pezzo del loro cuore, consapevoli del fatto che non potranno più avere accanto il loro amato.

Un finale decisamente amaro per la coppia Yilmaz-Zuleyha che, con le loro tormentate vicende sentimentali, stanno appassionando sempre più gli spettatori di Canale 5, che hanno decretato il grande successo di Terra Amara nel daytime estivo.