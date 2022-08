Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 2022 rivelano che arriveranno delle importanti novità per Vittorio Conti. Il celebre proprietario del grande magazzino più famoso del piccolo schermo, si ritroverà a fare i conti con l'arrivo del "ciclone" Adelaide nel suo negozio, la quale finirà per scatenare una vera e propria guerra inaspettata.

Ma, nel corso della nuova stagione della soap opera, per Vittorio Conti arriverà anche il momento di dare una svolta alla sua vita sentimentale e lasciarsi alle spalle le varie delusioni che ha vissuto nel corso dell'ultimo periodo.

Vittorio affronta l'arrivo di Adelaide: anticipazioni Il Paradiso delle signore 2022

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 rivelano che nel corso del 2022 Vittorio Conti dovrà affrontare l'arrivo di Adelaide come nuova co-proprietaria del celebre grande magazzino.

Un arrivo che non sarà per niente facile, dato che la contessa avrà le idee molto chiare sul da farsi e, per prima cosa, intende vendicarsi di Umberto Guarnieri e della sua fidanzata Flora Ravasi.

Lo scopo di Adelaide sarà quello di far licenziare Flora ma, in tal modo, non farà altro che scatenare una guerra all'interno del celebre grande magazzino.

E, a quel punto, spetterà a Vittorio riprendere in mano le redini della situazione e riavere così il pieno controllo e la gestione del negozio.

Riuscirà Vittorio a far sì che la contessa si ridimensioni e che non crei altro scompiglio e caos all'interno del celebre Paradiso delle signore?

Vittorio ritrova l'amore e si innamora: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, le anticipazioni del 2022 rivelano che per Vittorio arriverà anche il momento di lasciarsi alle spalle un passato sentimentale che lo ha fatto soffrire a lungo.

Dopo la fine del suo matrimonio con Marta Guarnieri, Vittorio si era avvicinato a Tina Amato, con la quale aveva fantasticato di poter costruire qualcosa di solido.

Alla fine, però, Tina è tornata con suo marito e Vittorio si è ritrovato nuovamente solo. Eppure, come rivelato da Alessandro Tersigni, nel corso della settima stagione per Vittorio è previsto un nuovo amore.

Marco in pericolo: anticipazioni Il Paradiso delle signore 2022

Il celebre proprietario del Paradiso si innamorerà di nuovo e non si esclude che ad avere la meglio possa essere la new entry Matilde Frigerio.

E poi ancora, le anticipazioni delle nuove puntate rivelano che ci sarà spazio anche per le novità legate al personaggio di Marco.

Il nipote della contessa, infatti, si ritroverà in pericolo dopo essere finito nel mirino di Umberto Guarnieri. Quest'ultimo, per riuscire a vincere la guerra contro Adelaide, non si farà problemi a tirare in mezzo Marco, tanto da minacciare di essere pronto a rovinargli la carriera.