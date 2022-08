Demet Özdemir e Oguzhan Koc si sono sposati in un resort di lusso a Istanbul. Il neo sposo aveva chiesto la mano dell'attrice lo scorso 14 febbraio. Demet senza pensarci su due volte aveva detto "sì" al compagno.

Il matrimonio

Le nozze si sarebbero dovute celebrare lo scorso 26 agosto, ma a causa del forte maltempo che ha interessato la Turchia, il matrimonio è stato rimandato a domenica 28 agosto.

Demet Özdemir e Oguzhan Koc hanno festeggiato nella stessa location di lusso dove il cantante turco aveva chiesto la mano dell'attrice. Lo location si trova nel distretto di Sariyer a Istanbul.

Nel corso dei festeggiamenti l'attrice ha cambiato il vestito tre volte. La coppia ha seguito la tradizione turca per quanto riguarda le nozze. In primis lo sposo ha chiesto la mano della sposa con il tradizionale rito del caffè turco e pochi giorni fa Demet ha festeggiato il suo addio al nubilato con la notte dell'henné. Alla festa erano presenti moltissimi vip, oltre che i familiari di entrambi i coniugi.

La coppia è uscita allo scoperto durante il capodanno del 2021, quando insieme si trovava in vacanza a Çeşme. Secondo i rumor Demet, durante le riprese di DayDreamer, avrebbe avuto un flirt con il collega Can Yaman.

Chi è il neo sposo?

Demet Özdemir non ha bisogno di presentazioni: l'attrice turca si è fatta conoscere dal pubblico del piccolo schermo con DayDreamer, la serie tv turca andata in onda su Canale tra il 2020 e il 2021, e che ha visto come protagonista anche Can Yaman.

Per quanto riguarda il neo sposo, Oguzhan Koc è un artista molto amato in Turchia. Vanta sui social un seguito 2,8 milioni di follower. È nato il 13 maggio del 1985 e la sua carriera è iniziata con alcuni spot pubblicitari per dei brand internazionali. Ha avuto anche delle esperienze a teatro. Ha partecipato anche al film del 2013 The Butterfly's Dream, che è stato selezionato per gli Oscar per la categoria miglior film in lingua straniera.

É anche un cantante e ha all'attivo due album, uno uscito nel 2013 e l'altro nel 2020.

Can Yaman assente alle nozze

Per quanto riguarda gli invitati alla festa, in tanti si sarebbero aspettati di vedere Can Yaman, ma non era presente e al momento non è chiaro se l'attore sia stato o meno invitato, visto anche i presunti trascorsi sentimentali con Demet.

Intanto l'attore turco è atteso a Venezia insieme a Francesca Chillemi per presentare alla Mostra del Cinema il nuovo progetto Viola come il mare di cui sono i protagonisti principali.