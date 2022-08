Tante novità saranno presenti in Terra Amara, la popolare soap opera turca che sta facendo sognare gli italiani. Gli spoiler della prima stagione, attualmente trasmessa su Canale 5, raccontano che Demir Yaman verrà arrestato dalla polizia quando verrà accusato da Fekeli di aver posto fine alla vita del suo scagnozzo Sait.

Terra Amara, anticipazioni: Demir scopre che il suo scagnozzo è una spia di Yilmaz e Fekeli

Le anticipazioni di Terra Amara, riguardanti le prossime puntate italiane annunciano brutte notizie per Demir (Uğur Güneş).

Tutto inizierà quando Sait verrà ritrovato privo di vita nel momento in cui Yaman scoprirà il suo doppio gioco.

Il potente imprenditore, infatti, apprenderà che il suo scagnozzo era una spia al servizio di Yilmaz e Fekeli.

Nel frattempo, quest'ultimo apparirà in ansia per la strana scomparsa di Sait. Per questo motivo, Ali deciderà di organizzare una battuta di ricerca, finendo per fare una brutta scoperta. Cetin, infatti, informerà il suo capo che la sua spia è stata uccisa. Una notizia, che susciterà la furia di Fekeli, il quale si recherà alla fattoria dei Yaman per incolpare Demir dell' omicidio.

Yaman accusato da Ali di aver ucciso Sait viene arrestato dalla polizia

Nelle puntate della prima stagione di Terra Amara, Demir proverà a difendersi dall'accusa infamante, tanto da arrivare a puntare un'arma da fuoco contro Fekeli con intenzioni tutt'altro che pacifiche.

Zuleyha (Hilal Altınbilek) e sua suocera Hunkar, a questo punto, cercheranno di impedire al congiunto di sparare mentre Ali continuerà ad aizzarlo, affermando che riuscirà a dimostrare la sua partecipazione nella morte di Sait.

Uno scontro, che fortunatamente verrà interrotto dalla polizia, la quale deciderà di arrestare Demir, accusato da Fekeli come il presunto colpevole della morte del suo scagnozzo.

Yaman, a questo punto, non si tirerà indietro al suo destino, convinto che lo lasceranno andare una volta ascoltato dagli inquirenti. Tuttavia, l'uomo andrà incontro ad un'amara sorpresa.

Hunkar capisce di essere stata presa in giro dal figlio

Ma il nuovo Pm di Cukurova non rilascerà Demir, in quanto l'unica persona ad avercela con Sait e per questo deciderà di confermare l'arresto.

Tuttavia, il potente impresario potrà contare su un trattamento di favore a causa della sua notorietà da parte delle guardie penitenziarie. Una nuova story-line, che porterà Hunkar ad agire in prima persona per dimostrare l'estraneità di suo figlio. In questo modo, la matriarca dei Yaman capirà di essere stata presa in giro da suo figlio dopo aver ascoltato una rivelazione di Gaffur sugli ultimi momenti di vita di Sait.