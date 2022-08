Manca sempre meno tempo al rientro in studio di tutti i protagonisti della nuova stagione di Uomini e donne. Nel primo pomeriggio del 30 agosto, infatti, il cast 2022/2023 si riunirà agli Elios per registrare le puntate che poi saranno mandate in onda a partire dal 19 settembre. A circa 24 ore di distanza dal suo ennesimo ritorno nel parterre del Trono Over, Gemma Galgani ha condiviso su Instagram una frase che sembra riassumere le intenzioni che ha: si vocifera che la torinese ambisca a trovare un cavaliere col quale convolare a nozze al più presto.

Aggiornamenti sulla protagonista di Uomini e Donne

Il conto alla rovescia per l'inizio delle riprese di Uomini e Donne, è ufficialmente partito: il 30 agosto, infatti, cominceranno le registrazioni dei nuovi appuntamenti con il dating-show.

Sono finite, dunque, le vacanze dei protagonisti della stagione 2022/2023, quelli che saranno presentati nel corso delle prime puntate, equamente divise tra dame e cavalieri, tronisti e spasimanti.

In base ai Gossip che sono circolati sul web durante la pausa estiva, il Trono Over dovrebbe ripartire dai soliti personaggi; riconfermati tutti i veterani come Ida, Riccardo, Biagio, Armando, Pinuccia e Alessandro.

Smentito, inoltre, il rumor sul possibile addio definitivo di Gemma alla trasmissione: tra giugno e luglio, infatti, ha impazzato la voce sull'assenza della torinese nel parterre, ma recentemente l'allarme è rientrato e lei è tornata a figurare nell'elenco dei senior che cercano l'amore in tv.

La riflessione dell'ex 'regina' di Uomini e Donne

Gemma, dunque, si sta preparando a esordire nel cast di Uomini e Donne per il tredicesimo anno consecutivo: la 72enne è la protagonista più longeva del cast del programma pomeridiano di Maria De Filippi.

A circa 24 ore dal rientro negli studi Elios, Galgani ha scelto di condividere con i follower di Instagram una riflessione che sembra riassumere gli obiettivi che si è prefissata per l'avventura che sta per intraprendere.

"Io non seguo il libro delle regole. Mi faccio guidare dal cuore, non dalla testa", ha scritto la torinese, in un messaggio social che fan e curiosi hanno immediatamente intercettato.

Questa frase potrebbe confermare un rumor che circola da qualche settimana: pare che la dama del Trono Over si sia messa in testa di "accasarsi" definitivamente dopo numerose sventure amorose.

Alcuni siti, infatti, hanno raccontato che Gemma ambirebbe a fidanzarsi con un cavaliere del parterre e magari, dopo una breve frequentazione, convolare a nozze con lui.

Attesa per le anticipazioni di Uomini e Donne

Di Gemma, però, durante l'estate si è parlato anche per la possibilità che possa scegliere di sottoporsi ad un nuovo intervento chirurgico.

Al rientro in studio dalle vacanze, infatti, gli ultimi due anni Galgani si è presentata con l'aspetto rinnovato e ringiovanito: seno, labbra, viso e denti sono le parti del corpo che la 72enne ha rifatto da quando è un personaggio pubblico.

Si è ipotizzato che la torinese potesse essersi fatta ritocchino al naso a ridosso delle registrazioni di fine agosto, ma per ora non sono trapelate ulteriori informazioni su questo.

La sera di martedì 30 agosto fan di Uomini e Donne potrebbero essere aggiornati anche su questo aspetto. Al termine delle riprese, infatti, sul web saranno diffuse tutte le anticipazioni di quella che poi sarà trasmessa in tv come prima puntata dell'edizione 2022/2023 del dating-show.

Nei prossimi giorni, inoltre, saranno presentati i quattro tronisti giovani che animeranno la prima parte di stagione del programma di Maria De Filippi.