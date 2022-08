Nella puntata di mercoledì 24 agosto 2022 di Estate in diretta, programma pomeridiano di Rai 1 condotto da Roberta Capua e Gianluca Semprini, si è discusso anche della rottura tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Questi ultimi stanno trascorrendo le vacanze estive da separati: l'ex calciatore con la sua presunta nuova fiamma Noemi Bocchi, mentre la conduttrice continua a viaggiare da sola senza sosta per sfuggire lontano dai continui Gossip indiscreti. A quanto pare, però, è arrivata una nuova indiscrezione su Totti: avrebbe commentato la partita della Roma (probabilmente quella dello scorso 22 agosto contro la Cremonese) nell'abitazione della sua nuova presunta compagna trentaquattrenne.

A rivelarlo è stata la giovane attrice e conduttrice Carolina Rey ospitata mercoledì scorso nel format estivo di Rai 1.

L'indiscrezione di Rey su Francesco Totti e Noemi Bocchi

"Ho fonti dirette. Ho la casa di famiglia al Circeo di fronte alla villa. Li sentivo commentare la partita della Roma" ha esordito così Carolina Rey, rilasciando una nuova testimonianza su Francesco Totti e Noemi Bocchi. "È andato a vedere la partita a casa di Noemi" ha poi continuato la conduttrice nata a Roma il 7 ottobre 1991 ospitata negli studi di Estate in diretta.

"Il mio bimbo sta lì con i nonni, sto facendo la spola e il comprensorio della casa di famiglia è lo stesso di quello di Noemi" ha infine chiosato Rey, svelando altri dettagli sul rumor che riguarderebbe Bocchi e la sua dimora in affitto a San Felice Circeo, a pochi chilometri da quella dell'ex capitano della Roma classe 1976 a Sabaudia.

Ilary Blasi in vacanza in barca in Croazia senza la fede nuziale

Nel frattempo, Ilary Blasi sta trascorrendo in tranquillità le sue vacanze estive: in questi giorni si trova a bordo di una barca in Croazia in compagnia della figlia Isabel e della sorella Silvia. Il viaggio è stato documentato con diversi scatti pubblicati sul profilo Instagram della conduttrice romana classe 1981, in cui si nota un dettaglio molto particolare.

Nelle sue ultime Instagram Stories, Blasi mostra la sua mano sinistra priva di fede nuziale, che avrebbe portato per diciassette anni di matrimonio. Stando a quanto svelato da Alfonso Signorini su Chi, pare che Blasi sia piuttosto furiosa riguardo alle continue voci sulla sua vita privata, poiché starebbe già passando momenti difficili.

Sui social però la presentatrice ed ex letterina di Passaparola è apparsa piuttosto rilassata in short di jeans e abbigliamento sportivo e incurante dei gossip sulla separazione con Francesco Totti. Un atteggiamento, stando a quanto riporta Gossip e Tv, che pare essere suggerito dalla sua agente per non far trasparire rabbia e dolore.