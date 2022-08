Sabato 27 agosto 2022 la ex nuotatrice Federica Pellegrini ha pronunciato il suo sì a Matteo Giunta, il suo ex coach quarantenne di origini marchigiane. La cerimonia religiosa si è tenuta in forma privata nella chiesa di San Zaccaria a Venezia.

I testimoni di nozze sono stati i fratelli dei coniugi, Alessandro per l'ex nuotatrice e Tommaso per l'allenatore e tra i circa 160 invitati il pasticciere Iginio Massari e il wedding planner Enzo Miccio. Assente invece Filippo Magnini, ex compagno di Pellegrini e cugino di Giunta, con il quale pare avere delle tensioni.

Le nozze di Pellegrini: abito e cerimonia

Federica Pellegrini è giunta a bordo di un motoscafo fino al molo San Zaccaria in abito bianco firmato con Nicole Cavallo, con scollo a barca e gonna ampia. Dopodiché, ha percorso 100 metri a piedi accompagnata dalle damigelle Alice Mizzau, Martina Carraro, Chiara Masini Luccetti, Laura Letrari e Sara Franceschi. Ad aspettarla all'entrata della chiesa c'era papà Roberto, che poi l'ha condotta sino all'altare, dove si trovava il marito Matteo Giunta in completo blu.

La messa è stata eseguita da don Antonio Genovese, ex parroco di San Vito e Modesto, che conosce Pellegrini da quando era una bambina.

Gli invitati vip alla festa di matrimonio

Dopo la cerimonia nuziale, si è tenuto il ricevimento con rinfresco al JW Marriott Venice Resort & Spa.

Tra gli invitati alla festa, erano presenti gli amici di Federica Pellegrini, tra cui i nuotatori Fabio Scozzoli, Luca Pizzini, Domenico Fioravanti e le nuotatrici Femke Heemskerk, Valentina Marchei e la mental coach Roberta Ioppi.

Fra i vari vip presenti tra cui l'imprenditore Luca Cordero di Montezemolo, la cantante e showgirl Lodovica Comello, il presidente del Coni Giovanni Malagò, l'esperto di pasticceria Iginio Massari, che ha realizzato la torta nuziale ed Enzo Miccio, organizzatore della cerimonia e dei festeggiamenti.

Magnini assente alle nozze: presunti rapporti tesi con lo sposo

Unico grande assente della cerimonia e del ricevimento dei neo coniugi, è stato Filppo Magnini, ex compagno di Federica Pellegrini e cugino di Matteo Giunta. Pare che tra i due cugini ci sia un rapporto non idilliaco, a raccontarlo era stato proprio l'ex allenatore di Pellegrini in una vecchia intervista rilasciata a Le Iene.

Giunta, infatti, aveva spiegato di aver avuto diverse incomprensioni con Magnini, che sarebbero ancora del tutto irrisolte. L'ex fidanzata Pellegrini inoltre aveva raccontato a Le Iene di aver sofferto molto la rottura con l'ex nuotatore pesarese classe 1982 e di non aver alcuna intenzione di parlarne.