Continua su Rai 1 l'appuntamento con la soap opera iberica "Sei sorelle", trasmessa dal lunedì al venerdì con inizio fissato alle ore 16.

In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 29 agosto a venerdì 2 settembre, Amalia scoprirà che la Bella Margherita è in realtà Francisca e minaccerà di rivelare a tutti la notizia. Inoltre scoppierà l'epidemia da vaiolo e Cristobal sarà costretto a mettere in isolamento la Tessuti Silva, mentre Mauro vorrà celebrare delle nozze sfarzose con Adela, ma la donna non avrà il coraggio di dirgli che hanno delle difficoltà economiche.

Salvador cerca di recuperare il denaro sottratto alla Tessuti Silva giocando a poker

Nella puntata di "Sei sorelle" che sarà mandata in onda lunedì 29 agosto, Mauro tornerà in città dal viaggio a Londra e con grande stupore di Adela, l'uomo non ha cambiato idea sul fatto di sposarsi. [VIDEO] Intanto Rodolfo sarà intenzionato a fare qualunque cosa pur di recuperare il rapporto con Blanca, ma Donna Dolores si sentirà un poco esclusa. Inoltre Francisca deciderà di dare delle lezioni private di canto ad Amalia per farle perfezionare la propria voce.

Nell'episodio di martedì 30 agosto, Mauro sarà propenso a celebrare delle nozze senza badare a spese. Adela però non avrà il coraggio di rivelargli che sono in una difficile situazione finanziaria.

Nel frattempo Blanca non avrà voglia di convivere insieme a sua suocera una volta che si sposerà. In tutto questo Salvador proverà a fare di tutto per restituire alla Tessuti Silva i soldi presi ed opterà di prendere parte ad una gara di poker.

Amalia scopre che Francisca è la Bella Margherita

Secondo le anticipazioni televisive di mercoledì 31 agosto, Enrique e Antonia saranno loro malgrado obbligate a chiedere un aiuto economico a German per poter ottemperare al pagamento delle tasse.

Intanto Petra rivolgerà numerose domande a Benjamin sul conto della madre, ma l'uomo non avrà nessuna intenzione di rispondere. Inoltre Amalia apprenderà con sua grande sorpresa che Francisca è La Bella Margherita.

Nella puntata di giovedì 1° settembre, Elisa si rivolgerà a Donna Dolores chiedendole supporto visto il suo debutto al casinò di Madrid.

La ragazza non racconterà alla sue sorelle l'iniziativa intrapresa, per evitare che possano ostacolarla. Nel frattempo Amalia sfrutterà a sua vantaggio il fatto di conoscere l'identità de La Bella Margherita e Francisca si troverà in difficoltà. In tutto questo un'operaia perderà la vita e Cristobal comprenderà che è dovuta al vaiolo. Di conseguenza assumerà la scelta di mettere in quarantena la Tessuti Silva.

Blanca si propone come infermiera di Cristobal

In base agli spoiler di venerdì 2 settembre, l'epidemia da vaiolo non si fermerà e quindi Cristobal sarà obbligato ad assumere delle misure straordinarie. Sarà messa in stato di isolamento pure la casa delle sorelle Silva. Risulteranno contagiati non solo Francisca, ma pure Benjamin.

La produzione aziendale dovrà essere interrotta e per le sorelle sarà una situazione difficile da gestire. Intanto Blanca ha già preso questa malattia in passato e pertanto si proporrà come infermiera di Cristobal. Infine Antonia confesserà a German di avere visto Carolina in fila in ospedale per la vaccinazione.