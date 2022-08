Züleyha e Müjgan diventeranno amiche? Potrebbe succedere anche questo nelle prossime puntate di Terra Amara in onda su Canale 5.

La moglie di Demir infatti, sorprendentemente, porgerà un regalo di benvenuto a Müjgan, visto che diventerà la sua vicina di casa. Le intenzioni di Züleyha sembreranno serie, ma si potrà dire la stessa cosa di Müjgan? Il suo unico obiettivo, infatti, è rendere la vita impossibile a Züleyha.

Attriti tra Fekeli e Yilmaz

Nelle prossime puntate di Terra Amara ci saranno degli attriti tra Fekeli e Yilmaz. Infatti quest'ultimo scoprirà che l'uomo ha restituito a Hünkar le terre da lei acquisite mentre Demir si trovava in carcere.

I due discuteranno animatamente sulla questione e alla fine Yilmaz prenderà una decisione: andarsene via da casa di Fekeli.

Yilmaz parlerà della questione anche con Müjgan e le esporrà la decisione che ha preso, ovvero quella di trasferirsi nella villa che apparteneva a Sermin e diventare, di conseguenza, i nuovi vicini della famiglia Yaman.

Gli Yaman conoscono i nuovi vicini

Proprio mentre la famiglia Yaman si ritroverà a casa a discutere dell'affare di Demir con i tedeschi, improvvisamente sentiranno un boato che proverrà dal cortile. Züleyha, Demir e Hünkar decideranno di lasciare la casa e di andare in giardino per capire cosa stia succedendo, e con profonda sorpresa scopriranno che Yilmaz e Müjgan sono i loro nuovi vicini di casa.

Yilmaz farà subito capire di che pasta è fatto, infatti farà buttare giù parte del muro di cinta che separa la sua casa da quella degli Yaman. Demir sarà furioso per tale gesto, così deciderà di prendere una mazza e di distruggere l'altra parte del muro che separa le due case. Lo farà per fargli capire non ha assolutamente paura di lui.

La strana decisione di Züleyha

Il fatto che Yilmaz sia il nuovo vicino sarà un duro colpo anche per Züleyha, non vorrà assistere di prima persona alla storia che sta vivendo il suo ex fidanzato e soprattutto non vorrà vederlo crescere un figlio con un'altra donna.

Nonostante ciò, pur sapendo di essere nel mirino sia di Yilmaz che di Müjgan, deciderà di fare un regalo di benvenuto alla padrona di casa.

La nuova amicizia tra Züleyha e Müjgan

Quando Müjgan vedrà Züleyha rimarrà molto sorpresa, soprattutto per il regalo che le ha portato. Züleyha, poi, sarà molto chiara con la nuova vicina: il fatto che Demir e Yilmaz siano nemici, non sta a significare che debbano esserlo anche loro.

Züleyha le domanderà "forse non vuoi essere mia amica Müjgan?" e la donna le dirà che non ci sono problemi. Non la impensierisce il fatto che Züleyha sia stata la fidanzata di Yilmaz, visto che il futuro del marito è col lei e il bimbo in arrivo.