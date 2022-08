Novità in vista per Giulia Salemi dal punto di vista lavorativo? Secondo la pagina Instagram Pipol Tv, la risposta è affermativa. L'account social gestito da Gabriele Parpiglia nelle ultime ore ha lanciato un'indiscrezione che riguarda l'influencer italo-persiana: ci sarebbero delle trattive in corso che riporterebbero Giulia nel cast del Grande Fratello Vip 7. Si tratterebbe, stavolta, però di un ruolo inedito: la Salemi ha già partecipato due volte da concorrente, ma per lei non si prospetterebbe un nuovo ingresso nella casa più spiata d'Italia ma Alfonso Signorini vorrebbe la giovane in un ruolo del tutto inedito.

Trattative in corso per l'influencer

Fervono i preparativi per la settima edizione del Grande Fratello Vip. Se sul fronte opinionisti il caso è chiuso con il ritorno di Sonia Bruganelli, che ha colto tutti di sorpresa vista la volontà iniziale della moglie di Paolo Bonolis di non concedere un 'bis' in questo ruolo, e l'arrivo della scoppiettante ed eclettica Orietta Berti, sul fronte Vipponi ci sono ancora molti nodi da sciogliere. Dagli indizi lanciati da Alfonso Signorini sul suo profilo Instagram, pare certo l'ingresso di Antonino Spinalbese, ex di Belen Rodriguez, e Ginevra Lamborghini, sorella della più ben nota Elettra.

Ma un nuovo ruolo, che negli anni precedenti non c'era mai stato potrebbe fare il suo ingresso nel cast ufficiale che dallo studio segue le vicende dei Vipponi.

Signorini e la redazione del padre di tutti i reality avrebbe avviato delle concrete trattative con Giulia Salemi. L'influencer avrebbe il compito di accogliere nel backstage gli inquilini eliminati dalla casa, raccogliendone le prime emozioni. Insomma, la Salemi si aggirerebbe nel dietro le quinte, luogo che potrebbe regalare ai telespettatori del programma un ulteriore punto di vista.

L'esperienza di Giulia nel reality

Insomma, nessuno come Giulia potrebbe comprendere come ci si sente una volta fuori dalla casa e le emozioni che albergano nel cuore dei Vipponi. L'influencer per due volte è stata una 'reclusa' e in entrambi i casi ha sperimentato un ampio range di emozioni, compreso l'innamoramento. Prima con Francesco Monte, con cui la relazione si è chiusa repentinamente, poi durante il GF Vip 5 con Pierpaolo Pretelli.

Sebbene circolino voci di una crisi tra Giulia e Pierpaolo, a oggi la relazione tra i due ex Vipponi prosegue a gonfie vele. Salemi con la sua verve e il suo linguaggio ultramoderno, saprebbe catalizzare l'attenzione dei più giovani, che la seguono con affetto sui social. Chissà se la sua presenza sarà confermata, ma di certo sarebbe molto gradita dal pubblico di Canale 5.