Cosa sta succedendo a Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli? Questa è la domanda che i fan dei Prelemi, così come è stata ribattezzata la coppia, si pongono da diverse ore. Diversi gesti social, o per meglio dire "mancati gesti", sono stati notati dai più attenti: l'influencer non ha fatto alcuna dedica pubblica per il compleanno del suo fidanzato, che il 31 luglio ha compiuto 32 anni, ma questo non è tutto. Presenti a un evento dove Pretelli era alla consolle, i due sono apparsi molto distanti. Secondo i presenti è come se tra i due si fosse rotto qualcosa.

I fan dei Prelemi in agitazione

I fan dei Prelemi sono abituati a vedere molto spesso i loro beniamini sui social, dove condividono i momenti della vita quotidiana, ma anche di dolcezze e coccole reciproche. Negli ultimi giorni, però, qualcosa è cambiato. Non solo Pierpaolo è apparso poco presente con poche parole dedicate alla sua fidanzata, ma quest'ultima, che di professione è influencer, non ha usato il suo seguitissimo profilo Instagram per fare gli auguri di compleanno a Pretelli. Quest'ultimo ha festeggiato il compleanno su Instagram con il figlio Leonardo e un carosello di foto, e in nessuna di queste Giulia ha lasciato un like.

Questi fatti hanno fatto storcere il naso ai sostenitori della coppia, che non hanno fatto in tempo a gioire dello scoop lanciato da Dagospia, ovvero che ben presto Giulia e Pierpaolo potrebbero convolare a nozze.

I fatti porterebbero verso un'altra direzione. A completare un quadro già poco rassicurante ci hanno pensato coloro che nella serata del 31 luglio hanno preso parte a un evento in cui erano presenti i Prelemi.

Distanza tra Giulia e Pierpaolo

Pierpaolo alla consolle e Giulia al suo fianco, i due sono apparsi distanti e poco affettuosi, un atteggiamento che finora in pubblico non avevano mai mostrato.

Su Twitter diverse immagini hanno messo in mostra Giulia fianco a fianco con Pierpaolo, ma con le mani in tasca, dopo aver scattato una foto con lui. Nessuna affettuosità o vicinanza, tanto che i fan si sono chiesti cosa sia potuto accadere per portare Giulia a cambiare atteggiamento con il fidanzato in così poco tempo.

"Il gelo di ieri è stato un colpo al cuore...

non li avevo mai visti così distanti pur essendo vicini, non può essere cambiato tutto in un giorno, Giulia non l'ho capita, è come se si fosse rotto qualcosa", ha scritto un utente su Twitter. Magari è stato solo un litigio che nel frattempo si è risolto quando la coppia si è allontanata dalla sfera pubblica, ma sta di fatto che nel frattempo l'hashtag dedicato alla coppia è di tendenza su Twitter e i fan restano in attesa di scoprire se davvero l'era della coppia nata al Grande Fratello Vip 5 si avvia verso la fine o è stato solo un falso allarme.