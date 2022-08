Nella serata di venerdì 12 agosto andrà in onda l'ultima puntata di Un posto al sole, prima della pausa estiva. Nell'episodio 6010 ci saranno molte novità e colpi di scena che riguarderanno i protagonisti della soap partenopea. A tal proposito, Eugenio e Viola sembreranno ritrovare l'armonia di un tempo ma, purtroppo, i coniugi Nicotera saranno scossi da un evento tragico ignoto. Nel frattempo, Roberto e Marina cercheranno una nuova domestica, mentre Peppe continuerà a corteggiare Giulia.

Un posto al sole, anticipazioni 12 agosto: Viola ed Eugenio Nicotera ritrovano la serenità

Nelle ultime puntate di Un posto al sole, a casa Nicotera c'è stata un po' di maretta a causa degli spiacevoli eventi accaduti a Raffaele. In particolar modo, il magistrato non è riuscito ad accettare che sua moglie l'abbia tenuto all'oscuro, in un primo momento, delle minacce subite da Giordano da parte dei camorristi. Nell'episodio che verrà trasmesso sul piccolo schermo il 12 agosto, i coniugi Nicotera ritroveranno la serenità. Al momento, non è chiaro se Eugenio e Viola trascorreranno momenti insieme in famiglia o se si dedicheranno del tempo da soli, magari facendo una gita fuori porta. L'unica cosa certa, attualmente, è che l'armonia non durerà molto tempo.

Un posto al sole, trama 12 agosto: i coniugi Nicotera vivono un momento tragico

Le anticipazioni di Un posto al sole, infatti, rivelano che Eugenio e Viola non riusciranno nemmeno a immaginare che qualcosa possa rovinargli la giornata. Infatti, i coniugi Nicotera passeranno dalla serenità ad attimi di paura. Le indiscrezioni della puntata che andrà in onda in televisione nella serata del 12 agosto rivelano che un evento tragico minerà la vita del magistrato e dell'insegnante.

L'unica cosa certa, attualmente, è che la professoressa Bruni e suo marito saranno scossi dall'imprevisto. Al momento, però, non è chiaro se qualche personaggio della soap opera partenopea rischi la vita e qualcuno possa fare del male al piccolo Antonio Nicotera.

Un posto al sole, puntata 12 agosto: Roberto e Marina cercano una governante

Nel frattempo, Roberto e Marina cercheranno di trovare la sostituta di Silvana. Recentemente, infatti, Lara aveva messo alle strette Ferri, chiedendogli di licenziare la sua domestica, accusata di averle rubato un prezioso anello. Nell'episodio che verrà trasmesso sul piccolo schermo nella serata del 12 agosto, i due imprenditori incontreranno una donna che cercherà di ottenere il posto di lavoro a casa Ferri. Inoltre, durante la puntata 6610 ci saranno importanti novità per Giulia, che sarà ancora alle prese con Peppe. L'arzillo signore, infatti, cercherà di conquistare la signora Poggi ma, purtroppo, l'impresa sarà ardua, perché l'ex moglie di Renato si è fatta una brutta idea su di lui.