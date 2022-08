Continuano ad appassionare le trame e le puntate di Terra Amara, la nuova soap opera turca in onda su Canale 5 e che molto probabilmente, per la gioia dei telespettatori, prenderà il posto di Una Vita dopo il gran finale, forse previsto per il mese di novembre 2022.

Che cosa succede nei nuovi episodi? Zuleyha e Yilmaz saranno vicini più che mai, in un sogno d'amore che sembra non finire. Tuttavia il destino sarà piuttosto crudele con loro, come svelano le anticipazioni.

Zuleyha vuole vedere disperatamente suo figlio: anticipazioni Terra Amara

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni di Terra Amara, raccontano che Zuleyha e Yilmaz saranno molto uniti e che il loro amore sembrerà cancellare le ferite del passato.

Ma per loro è in arrivo un'altra difficile prova. Akkaya, dopo essere venuto a conoscenza di un segreto che lo sconvolgerà, sarà pronto a commettere una follia che avrà conseguenze inaspettate.

Nel frattempo Saniye e Seher stanno attraversando un periodo difficile, mentre Fadik ha deciso di prendere una strada diversa, senza sapere che cosa accadrà.

La povera Zuleyha è disperata perché vuole vedere suo figlio Adnan, non può più sopportare di stargli lontano e il dolore la divorerà giorno dopo giorno. La giovane, pur di raggiungere il suo obiettivo, prova anche a farsi perdonare da Gülten.

Demir pronto a sbarazzarsi di Seher

Nei prossimi episodi, Demir vorrà a tutti i costi mettere fuori gioco Seher, e chiederà aiuto alla madre per raggiungere il suo obiettivo.

Sarà Hunkar che si troverà davanti per la prima volta Seher e Gaffur. Venuta a sapere di quanto successo, Saniye sprofonderà nel dolore.

In questi clima di tensione, sarà Zuleyha a provare a dare qualche consiglio a Seher, anche se non sarà affatto semplice. Intanto Müjgan e Yılmaz inizieranno i preparativi per il loro imminente matrimonio, progettando di trasferirsi nella casa di Fekeli.

Peccato che una lettera di Zuleyha possa cambiare per sempre il loro futuro.

Zuleyha si ammala: spoiler Terra Amara

Müjgan è pronta per il matrimonio ed è al settimo cielo mentre prova il suo abito da sposa. Ma le tensioni non sono certo finite qui, visto che Yılmaz e Demir si affronteranno per l'ennesima volta.

In tutto ciò, la povera Zuleyha si ammalerà e verrà portata in ospedale.

Come se non bastasse, Demir la accuserà di non impegnarsi abbastanza nel loro matrimonio e dubiterà addirittura della sua fedeltà.

Intanto, continueranno gli scontri tra Saniye e Gaffur, che verrà cacciato di casa. Come farà ora Zuleyha a continuare con la sua vita? Riuscirà a rivedere il suo amato bambino? Soprattutto come manderà avanti un matrimonio basato sui sospetti e sulle reciproche accuse? Non resta che aspettare le prossime puntate per scoprirlo.