Alfonso Signorini è alle prese con alcuni problemi riguardanti il Grande Fratello Vip 7. La data d'inizio del Reality Show di Canale 5 è fissata per il 19 settembre, ma sei giorni dopo sono in programma le elezioni politiche. Dunque, i concorrenti dovrebbero uscire dalla casa più spiata d'Italia per andare ad esprimere la loro preferenza nell'urna del comune di appartenenza. Per questo motivo l'accensione dei riflettori sulla casa di Cinecittà potrebbe essere rinviata.

Gli scenari possibili

In principio, quando Mediaset ha deciso di far partire il Grande Fratello Vip 7 il 19 settembre, non era ancora stato sfiduciato il governo Draghi.

Dunque, non c'era alcun problema. Con la caduta dell'esecutivo, però, sono cominciate ad arrivare le prime grane per il conduttore e il suo staff.

L'inizio del reality show infatti, è previsto per il 19 settembre ma sei giorni dopo gli italiani sono chiamati al voto per decidere il futuro del paese. A questo punto la macchina organizzativa del programma si trova davanti alcuni scenari: i "vipponi" per esprimere il diritto di voto dovrebbero uscire dalla casa per raggiungere il comune di appartenenza.

La soluzione

Tra le soluzioni possibili potrebbe esserci il rinvio del reality show di Canale 5. Mediaset potrebbe decidere di rimandare l'esordio del reality show in modo da evitare una serie di problemi.

Per esempio, con il rinvio del programma i concorrenti potrebbero vedere i vari confronti tra i candidati. Inoltre, potrebbero leggere fino all'ultimo i vari programmi elettorali.

Grazie al rinvio, i "vipponi" potrebbero tranquillamente uscire dalla casa di Cinecittà per andare a votare. Il protocollo anti-covid infatti, seppur meno rigido, prevede una quarantena preventiva di cinque giorni.

Dunque, gli inquilini della casa più spiata d'Italia dopo il voto potrebbero sottoporsi all'isolamento e poi entrare in gioco.

Il cast

Al momento il cast del Grande Fratello Vip 7 è top secret. Tra le uniche certezze della prossima edizione del reality show, c'è il conduttore Alfonso Signorini e le opinioniste: Orietta Berti e Sonia Bruganelli.

In un'intervista Adriana Volpe ha rivelato che il presentatore le aveva chiesto di tornare nella casa come concorrente. L'ex opinionista trentina però ha declinato la proposta, a causa di una situazione familiare piuttosto complicata: Adriana dopo la fine del matrimonio con l'ex marito Roberto Parli, preferisce non lasciare sola la figlia per svariati mesi.