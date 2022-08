Drammatici momenti si vivranno nel corso dell'ultima puntata di Grand Hotel, trasmessa venerdì 26 agosto su Canale 5. Gli spoiler della soap opera spagnola raccontano che il detective Ayala arresterà Alicia Alarcon mentre Diego si ammalerà di colera.

Grand Hotel, ultima puntata 26 agosto: Ayala costretto ad arrestare Alicia

Le anticipazioni di Grand Hotel, riguardanti l'ultima puntata che i telespettatori avranno modo di vedere venerdì 26 agosto dalle ore 21:20 in prima visione su Canale 5 annunciano grandi sorprese. In dettaglio, Alicia si recherà da Diego, che ha rinchiuso a sua volta nella cella sotterranea per costringerlo a firmare l'annullamento delle nozze.

Ma ecco arrivare il colpo di scena: Alarcon ritroverà suo marito riverso a terra, colpito da un'arma da fuoco nonostante fosse rinchiuso a chiave da lei stessa. Sarà in questo momento che sopraggiungerà Ayala, che sarà costretto ad arrestare Alicia per il sequestro e il tentato omicidio del direttore dell'albergo. Per questo motivo, le cose potrebbero mettersi male per la fanciulla. Infatti, sarà attesa la deposizione di Diego davanti al giudice, che potrebbe cambiare il destino della moglie. A tal proposito, Julio e Maite cercheranno di dimostrare che Alarcon è caduta in un tranello. Alla fine, le loro indagini metteranno alla luce alcuni scheletri nell'armadio di un insospettabile dell'albergo.

Dall'altra parte, Diego gravemente ferito deciderà di vendicarsi del tradimento subito. L'uomo avrà intenzione di condannare Alicia a molti anni di carcere per aver cercato di eliminarlo.

Diego prende il colera

Nell'ultima puntata di Grand Hotel, Diego prenderà il colera mentre Cisnero sarà ancora in fuga. Per questo motivo, Julio e Alicia potranno abbandonare l'albergo è rifarsi una vita altrove.

Ma ecco, che il direttore del locale in punto di morte potrebbe far prendere a sua moglie una decisione inaspettata. Inoltre, Cisnero ormai braccato dalla polizia diventerà sempre più minaccioso, rivelandosi un problema per Diego.

Javier vuole riconquistare Laura

Belen, nel frattempo, incontrerà Bazan per proibirgli di raccontare di aver provato ad uccidere Andres.

Peccato che l'incontro abbia conseguenze drammatiche. Il colera, invece, contagerà diversi dipendenti dell'albergo. Angela temerà il propagarsi di un'epidemia, tanto da cercare di convincere Donna Teresa e Alfredo a chiudere l'albergo.

Javier, invece, si renderà conto di essere infelice dopo l'allontanamento di Laura. Per questo motivo, Alarcon cercherà di riconquistare la moglie una volta tornato all'hotel per procedere all'annullamento delle nozze. Infine verrà svelato il destino di tutti i protagonisti.