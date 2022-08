La nuova stagione del Il Paradiso delle Signore sta per tornare sul piccolo schermo con una trama che si preannuncia già molto ricca di colpi di scena. La prima puntata è prevista per lunedì 12 Settembre e andrà in onda, come di consueto su Rai1. Intanto, sul web sono già disponibili le prime indiscrezioni e le prime anticipazioni. A dare nuove informazioni circa i nuovi sviluppi è stata Vanessa Gravina, che interpreta magistralmente il ruolo della contessa Adelaide di Sant'Erasmo. Dalle prime indiscrezioni si evince che il suo personaggio sarà molto concentrato sulla sua personale vendetta nei confronti di Umberto Guarnieri, di cui è ancora follemente innamorata.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni: Adelaide è pronta a tutto

Vanessa Gravina, volto noto della soap Il Paradiso delle Signore, in una recente intervista rilasciata ai microfoni di DiPiùTv ha parlato del suo personaggio. Dalle sue dichiarazioni emerge che la contessa di sant'Erasmo sarà pronta a tutto pur di vendicarsi di suo cognato Umberto: "Adelaide ha un intento preciso: rendere la vita un inferno alla sua rivale in amore, Flora Gentile, che è la stilista di punta del grande magazzino e la donna per cui Guarnieri l’ha lasciata".

Nella precedente stagione, avevamo lasciato Adelaide fortemente provata dal tradimento di Guarnieri con la giovane e bella stilista del grande magazzino, Flora Gentile.

Nelle puntate della settima stagione, i telespettatori potranno vedere la contessa sempre più protagonista delle vicende riguardanti Il Paradiso delle Signore. Infatti, con inganno ha acquisito la metà delle quote del grande magazzino milanese e ne sarà la direttrice insieme a Vittorio Conti, storico direttore del Paradiso delle Signore.

L'intento della contessa sarà proprio quello di rendere la vita di Flora Gentile un vero inferno e di boicottarla nel suo lavoro. Lo farà con molta ironia e con scene molto divertenti. La stessa ironia che ha da sempre caratterizzato il suo personaggio e che ha permesso ai fan della fiction di affezionarsi a questo personaggio molto enigmatico.

Nonostante la sua ironia ed il suo sarcasmo, lo scopo e l'obiettivo rimarranno, in ogni caso, la vendetta.

Vittorio Conti sarà di fronte a una scomoda realtà

Vanessa Gravina, inoltre, ha parlato di come Vittorio Conti ha reagito di fronte a questa nuova e inaspettata realtà. L'attrice ha dichiarato che tra i due ci sarà una vera e proprio guerra all'inizio. Questo scontro sarà dovuto al fatto che Conti non approva lo spirito vendicativo di Adelaide. In seguito, però, Vittorio e la contessa uniranno insieme le forze contro il loro comune nemico, Umberto Guarnieri.

Guarnieri, dal canto suo, prenderà le difese della stilista contro le angherie di Adelaide, arrivando persino a minacciare la contessa e Vittorio Conti.