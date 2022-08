L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 7 continuerà a riservare grandi colpi di scena nel corso delle nuove puntate previste da settembre in poi su Rai 1.

Occhi puntati su Gemma che, dopo aver messo nei guai Gloria, si ritroverà a fare i conti con una severa punizione da parte di sua mamma Veronica.

Spazio anche alle novità legate alla vita di Vittorio Conti, il quale affronterà un po' di cambiamenti sia dal punto di vista lavorativo che dal punto di vista personale e sentimentale.

Gloria in prigione: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che si partirà dalla condanna di Gloria.

La mamma di Stefania si ritroverà in prigione dopo essersi autodenunciata per aver aiutato una donna ad abortire. Per tale motivo, dato che nell'Italia degli anni '60 l'aborto era considerato un reato a tutti gli effetti, Gloria si ritroverà a dover scontare la sua pena dietro le sbarre.

Una scelta che la donna prese anche alla luce dei ricatti subiti da Gemma: la figlia di Veronica, infatti, gelosa del legame tra Stefania e Marco, mise alle strette Gloria confessandole di essere a conoscenza di quel segreto legato al suo passato.

Stefania lotta per sua mamma Gloria: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Sta di fatto che, in queste nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7 previste dal mese di settembre in tv, Stefania cercherà di fare il possibile per aiutare sua mamma Gloria.

Lo scopo sarà quello di far conoscere a tutti la vicenda che la riguarda, motivo per il quale darà alle stampe un libro con lo scopo di poter sensibilizzare tutti e in questo modo far sì che sua mamma possa ottenere uno sconto di pena.

Intanto, per Gemma la situazione non sarà per niente facile. Le anticipazioni della soap opera pomeridiana di Rai 1 rivelano che la giovane venere verrà duramente punita da sua mamma Veronica, la quale deciderà di spedirla in convento per tutta l'estate.

Gemma viene punita dalla mamma: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

In questo modo, infatti, spererà che sua figlia possa imparare la lezione e tornare a Milano in una versione del tutto nuova, pronta a prendere in mano le redini della sua vita ma senza far del male agli altri.

Il ritorno in città di Gemma, però, cadrà nello stesso periodo in cui si svolgerà un evento importante: la festa di fidanzamento di Marco e Stefania. Per tale motivo, Gemma non vorrebbe che sua figlia fosse presente.

Spazio anche alle vicende di Vittorio che, in queste nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7, affronterà l'arrivo della contessa come nuova co-proprietaria del negozio e farà i conti anche con l'arrivo di Matilde Frigerio, la quale potrebbe riuscire a conquistarlo dal punto di vista sentimentale.

Ecco quando ritorna in tv Il Paradiso delle signore

Le premesse per una nuova stagione di grande successo sembrano esserci davvero tutte. La messa in onda delle nuove puntate di questa settima serie è in programma da lunedì 12 settembre alle 15:55 su Rai 1 anche se, la soap, tornerà in onda già dal 5 settembre.

In quella settimana, infatti, Rai 1 ha scelto di programmare le repliche delle ultime cinque puntate della passata stagione, così da permettere agli spettatori di fare un "rinfrescare" la memoria in vista dei nuovi appuntamenti.

Intanto proseguono a ritmo serrato le riprese dei nuovi episodi della settima stagione: gli attori protagonisti della soap saranno impegnati sul set de Il Paradiso delle signore almeno fino alla fine di dicembre, dopodiché bisognerà attendere notizie da parte della Rai in vista di una possibile ottava stagione.

Visti gli ascolti in costante crescita registrati dalla soap nel corso di queste edizioni e, tenendo conto anche del flop che la soap "estera" Sei Sorelle ha registrato nel pomeriggio estivo di Rai 1, non si esclude che i vertici della tv di Stato possano decidere di dare nuovamente fiducia al prodotto e mettere in cantiere anche gli episodi dell'ottava stagione daily.