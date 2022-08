Le nuove puntate di Un posto al sole del 2022 potrebbero essere segnate dalla morte di Susanna. La compagna di Niko, nel corso dell'episodio finale della passata stagione della soap opera serale di Rai 3, si è ritrovata a fare i conti con un terribile attentato messo in piedi da Lello Valsano.

In realtà, lo scopo del criminale era quello di far del male a Viola, moglie di Eugenio Nicotera: eppure, il destino ha voluto che, lungo il tragitto, le due donne si incontrassero e, di conseguenza, anche Susanna si è ritrovata in pericolo di morte.

Viola e Susanna: il loro destino nelle nuove puntate di Un posto al sole

Il finale della passata stagione di Un posto al sole ha lasciato gli spettatori col fiato sospeso e con un grande punto interrogativo: Susanna e Viola sono state uccise da Valsano?

È da questa domanda che ripartirà la nuova stagione della storica soap opera in onda nell'access prime time di Rai 3, in onda a partire da lunedì 29 agosto con le prime attesissime puntate inedite.

Al centro dell'attenzione ci saranno le sorti di Viola e Susanna: delle due, però, si sa che a perdere la vita non sarà la compagna di Nicotera.

Alcune anticipazioni sulle prossime puntate di Un posto al sole di settembre, rivelano che Viola sarà in forte crisi con suo marito Eugenio.

Viola non esce di scena dal cast di Un posto al sole 2022, Susanna potrebbe morire

Una situazione difficile per i due coniugi, alla luce soprattutto di questo fatidico attentato che ha rischiato di compromettere non solo la vita di Viola ma anche quella di suo figlio Antonio, che in quel momento si trovava in macchina ma poteva essere tranquillamente un'altra vittima della furia di Lello Valsano.

Resta da capire, invece, quello che sarà il destino di Susanna in queste nuove puntate di Un posto al sole trasmesse da settembre in poi su Rai 3.

Non si esclude, infatti, che la compagna di Niko possa essere la vera vittima di questo attentato e di conseguenza uscire di scena dal cast della seguitissima soap opera.

Niko potrebbe scoprire che Susanna è morta nelle nuove puntate di Un posto al sole 2022

In queste attesissime prossime puntate di settembre, Niko potrebbe scoprire che la sua Susanna è stata brutalmente uccisa da Lello.

Non si esclude, infatti, che la donna possa aver fatto da scudo a Viola e in tal modo potrebbe esserci beccata quei tre colpi di arma da fuoco che sono stati sparati dal criminale e pericoloso Lello.

Una morte che segnerebbe per sempre la fine dei progetti di vita che Susanna e Niko avevano fatto insieme nel corso delle precedenti puntate. I due ragazzi, infatti, sognavano di poter convolare a nozze insieme e riuscire a costruire una famiglia.

I fan polemici per la possibile morte di Susanna nella soap Upas

La morte di Susanna, nel caso in cui dovesse concretizzarsi nel corso delle nuove puntate di Un posto al sole, lascerebbe l'amaro in bocca anche ai tantissimi fan e spettatori social.

Già in questi giorni, di fronte alla possibilità di una eventuale uscita di scena di Susanna dal cast, in molti si sono detti contrari, ritenendo che gli sceneggiatori non dovrebbero puntare su una "fine tragica" per la compagna di Niko che già in passato ha avuto svariate sofferenze.