L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 7 sta per tornare in onda su Rai 1 e, tra i volti confermati, spicca quello di Alessandro Tersigni, che sarà nuovamente l'affascinante Vittorio Conti.

Una nuova stagione che sembra promettere grandi colpi di scena, dato che Vittorio si ritroverà a dover affrontare l'arrivo di Adelaide come nuova co-proprietaria del grande magazzino e per lui non sarà affatto semplice riuscire a gestirla.

Ma, nel corso di questa settima stagione della soap, potrebbe arrivare anche un nuovo amore per Vittorio, tanto da fargli dimenticare per sempre la sua ex Marta Guarnieri.

Vittorio in alleanza con Adelaide: anticipazioni Il Paradiso 7

Nel dettaglio, le prime anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 rivelano che Vittorio Conti farà i conti con delle importanti novità che lo vedranno protagonista in prima persona.

Il proprietario del grande magazzino, dopo l'uscita di scena di Umberto Guarnieri dalla guida del negozio, farà i conti con l'arrivo della contessa Adelaide.

Sarà lei la nuova co-proprietaria del grande magazzino e, come tale, esigerà di avere voce in capitolo nelle nuove scelte che bisognerà fare per il bene del negozio.

Il retroscena dell'attore di Vittorio Conti su Il Paradiso 7

L'obiettivo della contessa, però, sarà quello di riuscire a far fuori dal Paradiso la sua nuova rivale, la giovane stilista Flora Ravasi, che ha fatto breccia nel cuore di Umberto, interpretato dall'attore Roberto Farnesi.

Il commendatore Guarnieri, infatti, ha completamente perso la testa per la giovane stilista del grande magazzino, tanto da chiudere in "fretta e furia" la sua relazione con la contessa, per gettarsi anima e corpo in questa nuova storia d'amore.

"Poveretto! Assisterà ad un'aspra faida all'interno del grande magazzino che tanto ama", ha svelato l'attore di Vittorio in una recente intervista, confermando di fatto che per il suo personaggio non sarà semplice riuscire a gestire le intemperanze della contessa.

'Ha un ricordo sbiadito di Marta', svela l'attore di Vittorio ne Il Paradiso 7

Ma, nel corso della settima stagione, ci sarà spazio anche per i sentimenti. In particolar modo, Vittorio potrebbe lasciarsi alle spalle definitivamente la fine del suo matrimonio con Marta, per la quale ha tanto sofferto nel corso delle ultime stagioni.

"A proposito di sentimento, lui ormai ha un ricordo sbiadito dell'ex moglie Marta, la stilista che lo ha lasciato da un anno per andare a lavorare negli Stati Uniti", ha dichiarato Alessandro Tersigni, svelando così che il suo Vittorio sembrerebbe essere pronto a lasciarsi alle spalle il passato.

"Chissà se è pronto ad aprire di nuovo il suo cuore?", ha chiosato l'attore che non si è sbilanciato più di tanto sulle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7.