Secondo le anticipazioni della soap opera spagnola Un altro domani, nelle puntate che andranno in onda su Canale 5, nella settimana da lunedì 22 a venerdì 26 agosto, ci saranno diverse novità.

In particolare Diana deluderà Julia, in quanto le dirà che dovrà usare mobili più economici se vorrà tenere aperta la sua bottega. Nel frattempo, Carmen scoprirà che suo padre ha causato l'incendio alla fabbrica, in quanto ha bisogno di soldi per pagare i debiti con dei personaggi pericolosi.

Julia dovrà abbandonare tutti i suoi progetti iniziali per la bottega

Diana turberà sua figlia Julia quando le dirà che - se vuole tenere ancora aperta la sua attività - dovrà utilizzare dei mobili più economici. La ragazza si ritroverà così di fronte a un bivio: da un lato vorrebbe continuare con i suoi progetti iniziali, ma dall'altro sa bene che per tenere aperto il suo negozio dovrà fare delle rinunce.

Nel frattempo, a Rio Muni ci sarà un incendio alla fabbrica, che porterà la Guardia Coloniale a fare delle indagini.

Quando Julia riceverà il primo mobile della nuova linea più economica per la sua bottega, si sforzerà di mostrarsi positiva e vorrà vedere il lato buono del progetto, anche se nessuno della sua squadra sembra essere dalla sua parte

Julia non riuscirà a vendere la nuova linea di mobili

Successivamente a Rio Muni Carmen e Victor porteranno alla Guardia Coloniale delle prove: esse dimostreranno che l’incendio alla fabbrica è stato doloso, l'uomo però dirà che quelle prove non sono sufficienti per appurarlo.

Intanto Julia non riuscirà a vendere la nuova linea di mobili, ma nonostante ciò non intende demordere. La donna però, a causa delle mancate vendite, arriverà anche sul punto di licenziare Ribero.

Carmen potrebbe sposare Victor per salvare suo padre dai suoi debiti

Poco dopo Carmen scoprirà che suo padre è il responsabile dell'incendio e quindi dovrà decidere se denunciarlo o meno.

Ben presto però Patricia affermerà che l'incendio è frutto di un incidente e che quindi Francisco resterà impunito.

Carmen però sarà indignata per come si è risolta la questione dell'incendio e avrà anche un confronto con suo padre. In questa circostanza, Francisco dirà a sua figlia di aver appiccato l'incendio perché ha bisogno di soldi per ripagare debiti con delle persone pericolose. A questo punto Carmen dirà a suo padre che potrebbe sposare Victor per risolvere i suoi problemi economici.