Manca sempre meno all'inizio della settima stagione de Il Paradiso delle Signore. La fiction di Rai 1 tornerà sul piccolo schermo a partire da lunedì 12 settembre. Le anticipazioni delle nuove puntate rivelano che Veronica, dopo avere scoperto le malefatte di Gemma, manderà sua figlia in convento. Nel frattempo, nonostante la presenza ingombrante della moglie di Ezio a Milano, Zanatta e Colombo torneranno a parlare di nozze e faranno progetti sul loro futuro insieme.

Il Paradiso delle signore, trame nuove puntate: Veronica manda Gemma in convento

Veronica non ha digerito l'ennesimo gesto estremo fatto da sua figlia. Nelle ultime puntate della sesta stagione de Il Paradiso delle signore, la giovane Zanatta non era riuscita ad accettare di avere perso il suo fidanzato Marco, che aveva preferito la sua sorellastra a lei. Dopo avere visto Di Sant'Erasmo sempre più preso da Stefania, Gemma aveva deciso di ricattare la figlia di Ezio, chiedendo alla giornalista di scegliere fra l'amore per il nipote di Adelaide o la libertà di Gloria. A quel punto, la capocommessa si era sacrificata, per proteggere sua figlia ed era andata a costituirsi. Le anticipazioni della settima stagione della fiction di Rai 1 rivelano che Veronica, una volta scoperta la nuova malefatta di sua figlia, deciderà di punirla, mandandola in convento.

Al momento, però, non è chiaro se nei primi episodi che verranno trasmessi in televisione, la giovane Zanatta sia ancora insieme alle suore o se si sia già ritornata a casa Colombo.

Il Paradiso delle signore, nuovi episodi: Ezio e Veronica parlano di nozze

Nel frattempo, nonostante tutti gli ostacoli che hanno trovato sul loro cammino, Ezio e Veronica non perderanno le speranze di sposarsi.

Durante una recente intervista, Massimo Poggio ha parlato di quello che accadrà al suo personaggio nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore, che verranno trasmesse sul piccolo schermo da lunedì 12 settembre. L'interprete del papà di Stefania ha rivelato che Ezio e la sua fidanzata torneranno a parlare di nozze. Sembrerebbe, pertanto, che i due fidanzati non abbiano perso l'intesa di un tempo, nonostante la vicinanza di Gloria Moreau.

Il Paradiso delle signore, prossime puntate: Stefania scrive un libro in cui parla di Gloria

Per la famiglia Colombo, inoltre, ci saranno importanti novità che riguarderanno la figlia di Ezio. Stefania, infatti, oltre a tentare di affermarsi come giornalista, nell'estate del 1963 ha scritto un libro e il primo manoscritto della Venere verrà presentato nel negozio di moda milanese, insieme a Brunella Gasperini. Nella sua prima opera letteraria, Stefania racconterà il legame con sua mamma Gloria, che credeva morta e che ha ritrovato dopo tanti anni. Al momento, non è ancora chiaro come reagiranno Veronica e Gemma di fronte al successo della figlia di Ezio.