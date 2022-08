C’è grande attesa per la settima stagione de Il Paradiso delle Signore. La fiction di Rai 1 tornerà sul piccolo schermo a partire da lunedì 12 settembre e ci saranno novità e colpi di scena per i protagonisti. A tal proposito, Marco e Stefania organizzeranno la festa di fidanzamento. A quel punto, Veronica, che ha punito Gemma mandandola in convento, vorrà tenere sua figlia ancora lontana, per non rovinare i preparativi dei due innamorati.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni: Marco e Stefania organizzano la festa di fidanzamento

Nell’ultima puntata della sesta stagione de Il Paradiso delle signore, Gloria aveva deciso di andare a costituirsi, per consentire a sua figlia di vivere liberamente il suo amore con Di Sant’Erasmo.

La storia d’amore fra Marco e Stefania proseguirà anche nei nuovi episodi della fiction di Rai 1. Le anticipazioni rivelano che i due giornalisti, nella nuova edizione della soap opera pomeridiana, saranno impegnati ad organizzare la festa di fidanzamento. Al momento, però, non sono trapelati ulteriori dettagli in merito a quali saranno i piani della coppia e quale sarà la location scelta per l’occasione.

Il Paradiso delle signore, nuove puntate: Veronica vuole tenere a distanza Gemma da Marco e Stefania

Nella sesta stagione de Il Paradiso delle signore, Gemma ha iniziato una relazione con il nipote di Adelaide. Purtroppo, però, Di Sant’Erasmo si era innamorato Stefania e ha preferito chiudere la sua storia con la giovane Zanatta, per cercare di conquistare la giornalista.

Nell’ultimo episodio della fiction di Rai 1, andato in onda nel pomeriggio di venerdì 29 aprile, grazie al sacrificio di Gloria, Marco e Stefania erano riusciti a coronare il loro sogno d’amore, liberandosi dal ricatto di Gemma. Nella settima edizione della soap opera, il nipote della contessa e Colombo saranno alle prese con i preparativi per la festa di fidanzamento e Veronica vorrà proteggere i due innamorati.

Le anticipazioni rivelano che, durante l’estate del 1963, la fidanzata di Ezio ha mandato sua figlia in convento e non avrà intenzione di farla tornare, per non rovinare i piani dei due giornalisti.

Il Paradiso delle signore, nuovi episodi: Marco e Stefania innamorati

Marco e Stefania, pertanto, continueranno la loro storia d’amore anche nella settima stagione de Il Paradiso delle signore.

I due giornalisti hanno avuto molte difficoltà, inizialmente, a causa del desiderio di vendetta di Gemma, nei loro confronti. Al momento, non è ancora chiaro se la giovane Zanatta abbia messo da parte l’ascia di guerra nei confronti della coppia o se nutra ancora del risentimento per avere perso il suo amato. Mentre la figlia di Veronica ha trascorso l’estate del 1963 in un convento in punizione, la giovane Colombo ha passato le vacanze, scrivendo un libro su sua mamma, raccontando la storia di Gloria. L’intento della figlia di Ezio sarà quello di attirare l’attenzione sulla vicenda e consentire la scarcerazione di Moreau.