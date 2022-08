Nell'ultimo numero del settimanale Chi, in edicola mercoledì 31 agosto 2022, è stata lanciata un'esclusiva su Michelle Hunziker e sua figlia Aurora Ramazzotti. Secondo il settimanale diretto da Alfonso Signorini, la primogenita del cantante Eros aspetterebbe il suo primo figlio dal compagno Goffredo Cerza. Proprio Chi, poche settimane fa, aveva riportato che la showgirl e sua figlia avevano comprato un test di gravidanza in una farmacia della Sardegna, mentre trascorrevano le loro vacanze estive. Il test, quindi, sarebbe per Aurora che diventerebbe mamma a gennaio 2023.

I genitori Michelle ed Eros Ramazzotti non hanno ancora commentato l'indiscrezione, ma secondo quanto anticipato dalla pagina Instagram The Pipol Gossip sarebbero felici di diventare nonni.

Le presunte reazioni di Hunziker ed Eros Ramazzotti

"I genitori di Aurora hanno confidato agli amici di essere felicissimi perché la famiglia ancora una volta si allarga" si legge da The Pipol Gossip riguardo alle presunte reazioni di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti sulla possibile gravidanza della primogenita Aurora nata il 5 dicembre 1996. Nelle ultime settimane, si era vociferato un presunto ritorno di fiamma tra la soubrette elvetica classe 1977 e il cantautore romano di Più bella cosa, ma non è stato affatto così.

Stando a quanto riportato dalla pagina Instagram The Pipol Gossip, pare che il riavvicinamento tra Hunziker e Ramazzotti sia dovuto alla forte emozione al presunto arrivo di un nipotino.

La storia d'amore tra Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza

Figlio di Francesca Romana Malato e Fabio Cerza, entrambi impegnati nel settore sanitario, Goffredo Cerza ha 26 anni ed è originario di Roma.

Laureato in ingegneria elettronica all'Università di Londra, lavora come marketing manager e business analyst e gestisce una pagina social su Instagram, dove condivide la sua forte passione per il fitness e i suoi programmi di allenamento personalizzato. Cerza è fidanzato con Aurora Ramazzotti dal 2017, anno in cui studiava nella capitale britannica.

I due si sono conosciuti grazie all'amica in comune, Sara Daniele, figlia del celebre cantautore partenopeo Pino, scomparso a Roma il 4 gennaio 2015. Poco tempo fa, Aurora aveva raccontato sui social che l'amore per il compagno Goffredo non è stato un vero e proprio colpo di fulmine, ma è nato grazie alla loro grande complicità creatasi giorno per giorno. Dopo un rapporto a distanza, Goffredo e Aurora sono diventati inseparabili e ora convivono nella loro nuova abitazione a Milano, in compagnia della gattina Seba Miao, spesso protagonista dei loro siparietti sui social.