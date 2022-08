Ludovica Valli è di nuovo incinta. È stata la stessa influencer ad annunciare la sua dolce attesa su Instagram tramite un lungo post e un video molto romantico. L'ex tronista di Uomini e donne è già mamma di una bambina nata nel 2021. La piccola quindi avrà tra qualche mese un fratellino o una sorellina. Ludovica ha spiegato che questa nuova gravidanza non è avvenuta per caso, ma è stata voluta da lei e dal suo compagno Gianmaria Di Gregorio. Valli ha specificato di essere al momento al terzo mese.

Ludovica Valli: 'È un qualcosa di inspiegabile'

Ludovica Valli ha annunciato la sua dolce attesa tramite un lungo post su Instagram. Il testo evidenzia la sua forte emozione. Si è rivolta ai suoi follower, dicendo loro che avrebbe tante cose da raccontare e che magari un giorno troverà la forza di parlare e spiegare tutto in maniera più approfondita. Ludovica ha poi affermato che il video da lei proposto parli da solo. Ludovica non è riuscita a trovare le parole per descrivere questo periodo: "È un qualcosa di inspiegabile ciò che stiamo provando da tre mesi a questa parte".

Una gravidanza preceduta da tante lacrime

Ludovica Valli ha spiegato nel post che dietro questa sua gravidanza (come per la precedente) ci siano state tante urla, lacrime, "battaglie" e abbracci forti da togliere il respiro.

Tutto ciò è stato trasformato in un nuovo miracolo. Ludovica ha poi detto che tutti i bambini sono da considerarsi un miracolo, in quanto speciali, poiché sono un dono di Dio. Anche per lei la sua figlioletta e il nuovo bimbo in arrivo sono molto speciali, soprattutto per quello che hanno dovuto affrontare prima di venire al mondo.

L'influencer ha raccontato che entrambi, per "arrivare", sono stati accomunati dallo stesso percorso voluto dal destino. L'ex tronista ha chiarito di credere nel fato, nei risultati insperati e negli avvenimenti incredibili.

Il riferimento alla pandemia

Ludovica Valli ha fatto riferimento anche alla pandemia da Covid-19 nel suo post, definendola un "periodo storico molto difficile" in cui la normalità non è stata più una cosa scontata, ma è anzi divenuto un traguardo difficile a cui arrivare.

Riguardo al nascituro, Ludovica ha spiegato che vedrà la luce più o meno nello stesso periodo della sua sorellina. Ha poi citato un celebre brano di Antonello Venditti affermando: "Che fantastica storia è la vita".

Un segreto difficile da mantenere

Ludovica Valli ha spiegato che è stato molto difficile mantenere segreta la sua gravidanza. In alcuni casi è stata costretta a mentire ai suoi follower, ma lo ha fatto solo per tutelare la sua privacy. Si comprendono adesso anche alcune "assenze ingiustificate" dai social come la stessa influencer le ha definite. Inutile dire che il post è stato molto commentato e in centinaia hanno fatto gli auguri all'influencer.