Le novità sui palinsesti Rai del prossimo settembre 2022 segnalano il ritorno de Il Paradiso delle Signore 7 nella fascia del daytime pomeridiano. La seguitissima soap opera "made in Italy" tornerà in onda dal lunedì al venerdì e prenderà il posto di Sei sorelle, cancellata definitivamente dal palinsesto della rete ammiraglia Rai.

Il daytime pomeridiano tornerà a puntare anche su un altro volto molto amato dal pubblico: trattasi di Alberto Matano, confermato al timone de La Vita in diretta.

Il ritorno de Il Paradiso delle signore nel palinsesto Rai di settembre

Nel dettaglio, le anticipazioni sui palinsesti Rai di settembre segnalano il ritorno in video de Il Paradiso delle signore, la soap opera con protagonisti Vanessa Gravina e Alessandro Tersigni, giunta alla sua settima stagione di messa in onda (la quinta in daytime).

La messa in onda è prevista a partire da lunedì 5 settembre, quando per tutta la settimana andranno in onda le repliche degli episodi finali della passata stagione, che ha registrato picchi superiori al 22% di share.

Dal 12 settembre in poi, invece, ci sarà spazio per la messa in onda delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7, in onda come sempre alle 15:55 circa, subito dopo l'appuntamento con Oggi è un altro giorno condotto da Serena Bortone.

Sei Sorelle cancellata per Il Paradiso delle signore: anticipazioni palinsesti Rai settembre

Di conseguenza, il ritorno in video de Il Paradiso delle signore 7 porterà alla cancellazione della soap opera Sei Sorelle che, da settembre in poi, non avrà più spazio nel palinsesto della rete ammiraglia Rai.

La soap iberica incentrata sulle vicende delle sorelle Silva, a partire dal 5 settembre risulta sospesa dalla programmazione di Rai 1 e, per continuare a vederla in prima visione assoluta, bisognerà attendere la messa in onda su Rai Premium, prevista in prime time a partire da metà settembre.

Tra i ritorni confermati nel palinsesto della rete ammiraglia di settembre, spicca anche quello di Alberto Matano, ormai diventato un vero e proprio punto di riferimento per il pubblico di Rai 1.

Alberto Matano torna a La vita in diretta: palinsesti Rai settembre

La nuova edizione de La vita in diretta debutterà lunedì 5 settembre nella fascia oraria compresa tra le 17:05 e le 18:40 circa.

Trattasi della quarta edizione di fila per Alberto Matano che, soprattutto nella passata stagione, ha saputo intercettare sempre più il gradimento del pubblico e degli spettatori Rai, portando La Vita in diretta ad essere il programma leader indiscusso della propria fascia oraria.

Tra i graditi ritorni di settembre spicca anche quello con È sempre mezzogiorno, il cooking show condotto da Antonella Clerici, in onda dal 12 settembre in diretta televisiva su Rai 1.

Il programma è confermato nella fascia oraria che va dalle 12 alle 13:30 circa e, una delle novità di questa terza edizione riguarderà l'abbinamento con la Lotteria Italia.

Nella fascia del preserale, invece, proseguirà fino a fine ottobre l'appuntamento con il game show Reazione a catena condotto da Marco Liorni che, da metà settembre, sarà impegnato anche al timone della nuova stagione di Italia Sì, il people show del sabato pomeriggio di Rai 1 al quale spetterà l'arduo compito di sfidare Verissimo condotto da Silvia Toffanin.