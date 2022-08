Natalia Paragoni ha avuto un crollo emotivo. Domenica 31 luglio, la 26enne originaria di Sondrio nel parlare con i suoi follower su Instagram è scoppiata in lacrime. Nello specifico, la fidanzata di Andrea Zelletta (coppia nata a Uomini e donne) ha confidato di non essere perfetta come sembra. Inoltre, la influencer ha ammesso di sentire la mancanza delle "cose semplici".

Il crollo della influencer

Nell'ultima domenica di luglio, Natalia Paragoni ha mostrato le sue fragilità. Nello specifico, la 26enne ha fatto alcune riflessioni a cuore aperto con i suoi fan e ha confidato di non sentirsi sempre adatta: "Non sempre sono perfetta, ho anche io dei momenti in stand by".

La diretta interessata ha spiegato che da quando è diventata una famosa influencer (da tre anni a questa parte) spesso l'estate ha un crollo: "Non so perché, mi chiudo in me stessa e mi sento un po' inutile". Secondo il punto di vista di Natalia, il suo malessere potrebbe essere dato da una sorta di ansia da prestazione. Nel mondo del web, gli influencer spesso tendono a sembrare sempre perfetti e impeccabili in ogni situazione. A tal proposito Paragoni ha ammesso di soffrire la competizione.

'Cerco di circondarmi di persone che mi vogliono bene'

Nella seconda parte dello sfogo, Natalia Paragoni è scoppiata in lacrime. L'ex corteggiatrice di U&D ha precisato che il suo non è lamento ma una semplice autocritica.

La 26enne vuole sempre raggiungere il massimo in ogni situazione. Essendo diventata un personaggio "famoso", la compagna di Andrea Zelletta ha iniziato a sentire la mancanza delle cose semplici: "Cerco di circondarmi di persone che mi vogliono bene".

A volte, capita che personaggi noti vengano avvicinati solamente per la popolarità e non perché c'è un reale sentimento di amicizia o amore.

A tal proposito Natalia ha ammesso di fidarsi di pochissime persone.

Natalia e Andrea: un'amore da favola

Natalia Paragoni si è fatta conoscere dal pubblico del piccolo schermo grazie a Uomini e Donne, in veste di corteggiatrice. In principio, la giovane aveva deciso di frequentare entrambi i tronisti: Ivan Gonzalez e Andrea Zelletta.

Nel momento in cui ha compreso che il tronista iberico non era il suo tipo di uomo ideale dal punto di vista caratteriale, ha concentrato le sue forze sul bel pugliese.

Al momento della scelta finale, Zelletta ha deciso di uscire dal dating show di Maria De Filippi con Natalia. Da quel momento i due sono diventati inseparabili, tanto che dopo la partecipazione di lui al Grande Fratello Vip 5, la coppia ha anche intrapreso una convivenza.