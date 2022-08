Emergono nuovi retroscena sul Grande Fratello Vip 7, il celebre reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, in onda a partire da lunedì 19 settembre.

La novità di quest'anno riguarderà il fatto che, a distanza di soli sei giorni dall'ingresso nella casa più spiata d'Italia, ai nuovi concorrenti del reality show verrà data la possibilità di uscire per votare alle elezioni politiche 2022.

I concorrenti fuori dalla casa dopo sei giorni: retroscena Grande Fratello Vip 7

Nel dettaglio, l'appuntamento con il Grande Fratello Vip 7 è confermato da lunedì 19 settembre in prime time sulla rete ammiraglia Mediaset.

Anche quest'anno il reality show avrà un doppio appuntamento settimanale: la puntata del lunedì e quella del giovedì sera, durante le quali si ritroverà a sfidare le nuove attesissime fiction proposte da mamma Rai.

Nel cast del reality show, oltre al conduttore Alfonso Signorini è confermata Sonia Bruganelli nei panni di opinionista e quest'anno arriverà anche Orietta Berti, la quale si ritroverà a prendere il posto di Adriana Volpe.

In attesa di scoprire i nomi ufficiali dei concorrenti che si metteranno in gioco nel corso della settima edizione del Grande Fratello Vip, non mancano i retroscena su quello che accadrà già pochi giorni dopo l'inizio del programma.

Ecco cosa succederà dopo l'uscita dei concorrenti dalla casa del GF Vip

Il 25 settembre gli italiani saranno chiamati al voto per le nuove elezioni politiche 2022. Anche ai concorrenti "reclusi" tra le mura domestiche di Cinecittà verrà data la possibilità di votare.

Come svelato sulle pagine del sito diretto da Roberto D'Agostino, ai concorrenti del reality show Mediaset verrà data la possibilità di uscire dalla casa a distanza di soli sei giorni dal debutto e di raggiungere le proprie città di residenza per votare.

Lo stesso discorso sarà valido anche per coloro che entreranno nella casa del GF Vip durante la seconda puntata del 22 settembre: anche in questo caso, a distanza di soli tre giorni dal loro ingresso, potranno uscire dalla casa per votare.

Chi è il primo concorrente del Grande Fratello Vip 7

Una situazione particolarmente "spinosa" per la gestione del reality show, dato che in seguito all'uscita dalla casa, dovrebbe essere necessaria una nuova quarantena di cinque giorni prima di farli rientrare di nuovo in gioco.

In attesa di scoprire cosa metteranno a punto gli autori del GF Vip per far fronte a questi imprevisti dettati dalle elezioni politiche, c'è già il nome del primo concorrente ufficiale di questa settima edizione.

Si tratta del costumista Giovanni Ciacci, il quale varcherà la soglia della porta rossa di Cinecittà dopo aver confessato di essere sieropositivo.