Nuovo appuntamento con le anticipazioni giornaliere di Terra Amara, relative alla puntata in onda giovedì 25 agosto 2022. Nel dettaglio Gulten verrà promessa in sposa da Gaffur ad un uomo molto più anziano di lei. Il capomastro prenderà questa decisione dopo tutte le dicerie messe in giro da Fadik su Gulten. In particolare la domestica rivelerà a Hunkar prima e a Sermin poi, che Gulten ha una relazione con Sabahattin.

Fadik dice a Hunkar che Gulten ha una relazione con Sabahattin

Terra amara torna con un nuovo episodio nel pomeriggio di giovedì 25 agosto.

Dando uno sguardo alle anticipazioni si viene a sapere che non mancheranno nuovi colpi di scena. Alla villa arriveranno le carte del divorzio tra Sabahattin e Sermin.

Sarà Fadik a consegnarle nelle mani di Hunkar, la quale rimarrà stupita della separazione tra la nipote e il medico. Sarà Fadik a rivelare alla madre di Demir che Sabahattin e Gulten hanno una relazione, insinuando che questa potrebbe essere la causa del divorzio tra il medico e Sermin.

Gaffur furioso con Gulten la promette in sposa ad un uomo anziano

Nel corso del nuovo appuntamento di Terra amara, Hunkar non crederà affatto alle parole di Fadik, ben sapendo che Gulten si sarà avvicinata a Sabahattin solo per aiutare Yilmaz. Non contenta, Fadik esporrà i suoi sospetti pure a Sermin.

La moglie di Sabahattin si infurierà come non mai, arrivando a chiedere a Hunkar di cacciare Gulten dalla Villa. Gaffur intanto, venuto a sapere del chiacchiericcio su Gulten e sulla sua presunta tresca con Sabahattin, andrà su tutte le furie. Il capomastro sarà arrabbiato soprattutto perché riterrà che la sorella abbia disonorato la famiglia e pertanto deciderà di prometterla in sposa ad un uomo più anziano di lei.

Terra amara, spoiler: Gulten scopre che Gaffur ha combinato le sue nozze

Intanto in Terra amara, le cose tra Demir e Zuleyha non andranno affatto bene. La donna sarà molto provata per la lontananza dal figlio che è stato allontanato da Demir per punire la moglie. Yaman, oltre che ad essere preoccupato per il suo matrimonio, si troverà a dover gestire anche un'altra difficile situazione in campo lavorativo.

Yilmaz infatti, grazie all'aiuto di Fekeli, starà diventando un imprenditore di successo e raccoglierà consensi ovunque. Questo fatto turberà parecchio Demir.

Dando uno sguardo alle trame successive, si vedrà invece Gulten venire a conoscenza del fatto che il fratello avrà combinato le sue nozze. La ragazza non ne vorrà sapere di sposare un uomo che non ama e tra l'altro molto più anziano di lei e scapperà dalla tenuta, decisa a compiere un atto estremo.