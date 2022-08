La nuova edizione del GF Vip sta scaldando i motori. Visto che manca poco più di un mese al debutto, in rete si parla tantissimo del cast che animerà le puntate 2022/2023 del reality-show. La curiosità del pubblico, però, è anche per i personaggi famosi che hanno rifiutato la proposta di Alfonso Signorini. Dopo qualche colloquio, hanno detto "no" al ruolo di concorrente il ballerino Tommaso Stanzani e i figli d'arte Nicolò Pirlo ed Evelina Sgarbi.

Aggiornamenti sui protagonisti del GF Vip

Si allunga la lista dei personaggi famosi che hanno preferito declinare l'invito di Alfonso Signorini per il cast della settima edizione del GF Vip.

In una recente intervista web, ad esempio, Tommaso Stanzani ha ammesso di aver fatto un colloquio con la produzione del reality Mediaset, ma di non essere andato oltre a quello per diverse ragioni. Il ballerino Amici, nonché fidanzato di Tommaso Zorzi, ha fatto sapere di aver subito messo in chiaro agli autori del programma che forse non sarebbe stato in grado di vivere tanti mesi recluso in una casa.

Il giovane, che di recente è stato volto del format Battiti Live ed ha lanciato un nuovo singolo estivo, ha preferito dire no alla trasmissione di Canale 5 e lasciare spazio a chi è più convinto e motivato di lui nel parteciparvi.

Nomi importanti per il GF Vip 7

Ad aver rifiutato il ruolo di concorrente del GF Vip 7, è stata anche una ragazza che è conosciuto principalmente per il suo cognome.

Intervistato ultimamente, Vittorio Sgarbi ha fatto sapere che sua figlia Evelina avrebbe disertato vari incontri con la produzione del reality: il critico d'arte sarebbe stato felice di vedere la sua creatura in tv, soprattutto per motivi economici, ma lei si è tirata fuori da tutto e non ha neppure provato a dialogare con gli autori per capire se si poteva trovare un punto d'incontro.

Un altro figlio d'arte ad aver detto no al programma condotto da Alfonso Signorini è Nicolò Pirlo: il giovane erede del campione Andrea, infatti, si sarebbe fatto indietro all'ultimo momento, ovvero quando stava per concludersi la trattativa con Mediaset. Il ragazzo avrebbe preferito fare carriera nel mondo della moda, accantonando almeno per qualche anno la televisione e le possibilità lavorative che potrebbe dargli.

Il primo inquilino ufficiale del GF Vip

Se da un lato ci sono molte celebrità che hanno rifiutato di partecipare al GF Vip 7 per svariati motivi, dall'altro ce ne stanno altrettante che hanno intavolato una trattativa con gli addetti ai lavori.

Lo scorso 3 agosto, ad esempio, è stata ufficializzata la presenza di Giovanni Ciacci nel cast della nuova edizione: con un'intervista che ha spiazzato fan e curiosi, lo stylist ha confermato il suo imminente ingresso nella casa più spiata d'Italia, ma ha anche fatto sapere che durante il programma parlerà a lungo della sua sieropositività, che ha scoperto di avere da poco tempo.

Tra i vipponi non ancora sicuri di varcare la soglia della porta rossa, invece, nelle ultime ore si è aggiunto un ragazzo che il pubblico di Canale 5 ricorda soprattutto per la sua doppia esperienza in tv, prima nel ruolo di inquilino di un'edizione Nip del Grande Fratello e poi quello di tronista di Uomini e Donne.

Secondo l'influencer Amedeo Venza, infatti, Daniele Dal Moro dovrebbe essere un protagonista del reality Mediaset. Per il giovane, però, sarebbe un ritorno tra le mura di Cinecittà, così come per Pamela Prati. Non è la prima volta che gli autori "ripescano" tra ex gieffini per selezionare i nuovi concorrenti: Valeria Marini, ad esempio, è stata in gioco per almeno tre volte, Carmen Russo e Maria Monsè per due.