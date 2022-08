Lunedì 19 settembre inizierà la settima edizione del GF Vip, che si preannuncia essere la più lunga della storia. Ad oggi, però, l'unico concorrente certo di partecipare pare essere Giovanni Ciacci, stylist e personaggio tv. Per quanto riguarda il resto del cast, circolano tante indiscrezioni: l'ultima riguarda il possibile ritorno nella casa di Daniele Dal Moro, ex gieffino e tronista di una passata stagione di Uomini e donne.

Aggiornamenti sui possibili inquilini del GF Vip

Gli autori del GF Vip 7, hanno cominciato a giocare a carte scoperte: dopo settimane di ipotesi e smentite, è stato ufficializzato il primo concorrente della nuova edizione.

La rivista diretta da Alfonso Signorini, infatti, il 3 agosto ha anticipato la presenza di Giovanni Ciacci nel cast del reality-show che tornerà in onda dal 19 settembre. Lo stylist, dunque, è il primo vip a essere stato annunciato dagli addetti ai lavori, che fino ad oggi avevano fornito solo misteriosi indizi sui personaggi famosi che parteciperanno alla trasmissione di Canale 5 dopo l'estate.

Visto che quella che sta per esordire sarà la stagione più lunga della storia del format Mediaset, c'è da aspettarsi che gli inquilini che andranno a vivere tra le mura di Cinecittà saranno almeno venti.

Il retroscena social sul GF Vip

Dopo l'annuncio della partecipazione di Giovanni Ciacci al GF Vip, sui social network non si è parlato d'altro.

Ci ha pensato Amedeo Venza a spostare l'attenzione sui personaggi famosi che ancora non sono stati confermati dagli addetti ai lavori.

In una Stories che ha pubblicato sul suo profilo Instagram nel pomeriggio di mercoledì 3 agosto, il pugliese ha scritto: "Daniele Dal Moro, già gieffino ed ex tronista (non si è capito come ci è finito sul trono), sarà un dei concorrenti".

L'influencer, dunque, ha riportato questa indiscrezione dandola per certa, come se la fonte che gliel'ha rivelata fosse considerata molto attendibile.

Ad oggi, però, il ritorno del giovane nella casa più spiata d'Italia (ha preso parte all'edizione vinta da Martina Nasoni qualche anno fa) è soltanto un'ipotesi e come tale va trattata.

Eventualmente spetterà ai giornalisti oppure agli autori del reality-show rendere ufficiale questo nome come quello di uno dei futuri vipponi del cast.

L'elenco dei probabili protagonisti del GF Vip

Il nome di Daniele Dal Moro, dunque, va ad aggiungersi a quelli di tanti altri personaggi famosi che in queste settimane sono stati accostati alla settima edizione del GF Vip.

Tra i possibili concorrenti del reality condotto da Alfonso Signorini, dunque, spiccano: l'influencer Antonella Fiordelisi (nota anche per i suo amori da copertina, come quello con Francesco Chiofalo), l'ex parrucchiere Antonino Spinalbese (ex compagno di Belen Rodriguez e padre della piccola Luna Marì), la rapper Chadia Rodriguez, l'ereditiera Ginevra Lamborghini (sorella di Elettra, con la quale non avrebbe un buon rapporto), la soubrette Pamela Prati (alla sua seconda partecipazione al format di Canale 5) e il tiktoker George Ciupilan (ex alunno de Il Collegio, programma di Rai 2).

Attualmente, però, l'unico a essere stato confermato tra le celebrità che da lunedì 19 settembre andranno a vivere nella casa più spiata d'Italia, è Giovanni Ciacci. Lo stilista è stato un volto di tante trasmissioni televisive (Detto Fatto, Pomeriggio 5, Domenica Live e Vite da copertina), ma ultimamente è sparito dal piccolo schermo pare per motivi di salute che racconterà nel corso delle varie puntate in diretta.