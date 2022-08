Le anticipazioni di Terra Amara, relative agli episodi in onda dal 29 agisto al 2 settembre 2022, rivelano che Demir Yaman sarà più che mai determinato a vendicarsi non solo di Yilmaz, ma anche di Fekeli, l'uomo che vent'anni prima ha ucciso suo padre. Nel corso di questa nuova settimana, i fan vedranno Demir e Cengaver piazzare delle bombe in un capannone, facendolo esplodere credendo che all'interno ci siano proprio il boss e Yilmaz.

Demir vuole vendicarsi di Fekeli, l'uomo che ha ucciso il padre

Continua il successo di Terra amara, la nuova soap tv turca in onda dallo scorso luglio su Canale 5.

Grazie alle trame sempre più avvincenti, i telespettatori non si annoiano mai. I colpi di scena attendono i fan anche nella settimana che va dal 29 agosto al 2 settembre, dove Yilmaz sarà affranto dopo il confronto con Zuleyha. La donna è stata costretta a mentire al suo amato, dicendogli di aver sposato Demir per amore. Con la morte nel cuore, Yilmaz deciderà di gettarsi sul lavoro. Intanto, Demir e Cengaver si ritroveranno a parlare della morte del padre di Yaman. Demir non avrà ancora superato il fatto che Fekeli, l'assassino del padre, sia tornato in libertà. La sete di vendetta del marito di Zuleyha crescerà a dismisura.

Demir e Cengaver tendono una trappola a Fekeli e Yilmaz: trame Terra amara

Cengaver e Demir studieranno un piano per uccidere sia Yilmaz che Fekeli. I due fingeranno di litigare e questo convincerà Yilmaz a chiedere a Cengaver di entrare in affari con lui. Si intuirà subito che tutto farà parte del piano studiato da Demir e Cengaver, i quali arriveranno a piazzare delle bombe in un capannone isolato.

Proprio in questo luogo Cengaver darà appuntamento a Yilmaz e Fekeli per poter parlare indisturbati della possibilità di diventare soci in affari. Intanto alla villa Gulten verrà accusata di furto da Sermin, la quale in questo modo, vorrà evitare che si sappia che è stata lei a vendere i gioielli. Lo ha fatto per racimolare il denaro da dare a Veli.

Fekeli e Yilmaz si salvano dall'esplosione: spoiler al 2 settembre

I fan di Terra amara resteranno con il fiato sospeso, nel momento in cui Demir e Cengaver faranno esplodere il capannone in cui crederanno che ci siano Yilmaz e il padrino Fekeli. Ebbene, i due riusciranno a salvarsi e lo faranno grazie all'intuito del vecchio boss. Fekeli, infatti, avrà il sospetto che sia tutta una trappola, motivo per il quale riuscirà a mettere in salvo sia lui che Yilmaz. L'esplosione verrà catalogata come l'ennesimo attentato anarchico ai danni dei ricchi imprenditori della zona. Questo, però, non fermerà la sete di vendetta dei protagonisti. Per ulteriori dettagli si rimanda alla visione delle nuove puntate di Terra amara, in onda dal 29 agosto al 2 settembre. L'appuntamento è come sempre su Canale 5 a partire dalle 14:45 circa.