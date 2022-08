Le nuove puntate di Terra Amara promettono grandi colpi di scena. Le anticipazioni turche della soap opera pomeridiana di Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per una morte del tutto spiazzante e inaspettata.

La relazione tra Fekeli ed Hunkar, infatti, proseguirà nel migliore dei modi e proprio questo legame così forte, finirà per scaturire la rabbia di Behice, pronta ad attuare il suo piano vendicativo.

Spazio anche alle vicende del piccolo Adnan che, nei prossimi episodi della soap, si ritroverà in pericolo.

Hunkar scopre la verità su Behice: anticipazioni Terra Amara

Nel dettaglio, le anticipazioni turche di Terra Amara rivelano che Fekeli e Hunkar saranno pronti a vivere insieme la loro favola d'amore e progettano anche di unirsi in matrimonio al più presto.

Un piano che non piacerà per niente a Behice, la quale vorrà in tutti i modi sbarazzarsi della nuova arrivata in famiglia. La stessa Hunkar si renderà conto che la donna è a dir poco pericolosa e così farà partire un'indagine sul suo conto, per scoprirne tutti i segreti.

Ciò che verrà fuori confermerà i dubbi di Hunkar, la quale a quel punto deciderà di affrontare "faccia a faccia" la sua pericolosa nemica.

Le anticipazioni turche di Terra Amara rivelano che le due donne si incontreranno in un posto isolato e Hunkar confesserà alla donna di aver scoperto tutti i suoi misfatti sugli ex mariti.

Behice uccide Hunkar: spoiler Terra Amara

Immediata la reazione di Behice che, temendo di finire al più presto in carcere, non esiterà ad uccidere la sua avversaria. Hunkar morirà dopo essere stata ferita con una coltellata che, per lei, si rivelerà fatale.

Ma non è finita qui, perché le anticipazioni turche delle nuove puntate di Terra Amara destinate alla fascia del pomeriggio di Canale 5, rivelano che ci sarà spazio anche per un rapimento che finirà per scuotere Zuleyha.

Yilmaz, infatti, si presenterà a casa Yaman e preleverà con la forza il piccolo Adnan, portandolo via e quindi attuando un vero e proprio "rapimento".

Adnan viene rapito da Yilmaz: anticipazioni turche Terra Amara

Un vero e proprio choc in primis per sua mamma Zuleyha, la quale quando verrà messa al corrente della situazione, apparirà a dir poco disperata e in preda ad una crisi di nervi.

La donna, infatti, sospetterà subito che dietro ci zia lo zampino di Yilmaz, dato che l'uomo adesso sa la verità sul bambino.

E così, Zuleyha comincerà a temere per le sorti di suo figlio, in pericolo nelle mani di Yilmaz ma per fortuna tutto si risolverà nei migliori dei modi.

Le anticipazioni turche della soap opera rivelano che lo scopo dell'uomo sarà solo quello di poter passare un po' di tempo in serenità assieme al piccolo Adnan, ma senza fargli assolutamente del male oppure sottrarlo alla mamma.