Le anticipazioni delle nuove puntate di Una Vita previste durante l'autunno su Canale 5, rivelano che per Alodia arriverà il momento di fare i conti con una sorpresa amara, che rischierà di compromettere per sempre il suo matrimonio.

L'ex domestica, infatti, deciderà di indagare sul conto di suo marito Ignacio, dopo aver avuto dei sospetti su alcuni atteggiamenti decisamente poco chiari da parte dell'uomo.

E, a quel punto, Alodia scoprirà che la persona che ha scelto di avere al suo fianco non è affatto sincera come le ha sempre voluto far credere.

Alodia indaga sul conto di suo marito: anticipazioni Una vita autunno

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Una vita in onda durante la stagione autunnale in prima visione assoluta Mediaset, rivelano che Alodia comincerà ad avere dei sospetti sul conto di suo marito.

L'atteggiamento di Ignacio, infatti, finirà per far venire dei dubbi alla donna, la quale si renderà conto che c'è qualcosa che non va nel suo modo di agire e fare.

Il colpo di scena arriverà nel momento in cui la donna si ritroverà ad ascoltare una conversazione privata tra suo marito e colei che, in realtà, è la sua amante segreta.

Alodia smaschera suo marito Ignacio: anticipazioni Una vita

A quel punto, per Alodia, non ci saranno più dubbi sull'atteggiamento strano del marito: adesso ha la certezza che Ignacio la sta tradendo con un'altra donna e non avrà alcuna intenzione di "perdonarlo" facilmente.

Le anticipazioni delle nuove puntate di Una Vita previste nel corso dell'autunno in prima visione assoluta Mediaset, rivelano che a quel punto Alodia affronterà subito suo marito e senza troppe esitazioni, gli comunicherà che ha intenzione di andare via di casa.

La donna sarà a dir poco ferita e amareggiata da questa scoperta e dopo aver smascherato le menzogne dell'uomo, andrà via per davvero dall'abitazione che condivideva assieme al marito.

Le domestiche aiutano Alodia: anticipazioni Una vita nuove puntate

Un periodo di grande sofferenza per Alodia: le anticipazioni delle nuove puntate di Una vita rivelano che, in quei momenti, la donna avrà modo di poter contare sul sostegno e sull'aiuto delle sue ex amiche domestiche.

Queste, infatti, si riveleranno delle spalle forti sulle quali poter contare, nonostante in passato Alodia le avesse trattate con sufficienza e poco rispetto.

Nel momento in cui diventò una signora a tutti gli effetti, Alodia non si fece problemi a "chiudere" con il suo passato, arrivando anche a disprezzare le domestiche che lavorano per lei. Tale presa di coscienza permetterà ad Alodia di capire di aver sbagliato atteggiamento? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate della soap opera.