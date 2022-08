Le puntate di Terra Amara stanno appassionando i telespettatori di Canale 5. La soap è andata in onda in Turchia dal 2018 al 2022 e, essendo terminata, sono già disponibili le anticipazioni su quello che accadrà nei prossimi mesi in Italia. In base a quanto andato già in onda all'estero, emerge un colpo di scena che riguarderà Saniye e Gulten, che moriranno in un incidente stradale. Le due domestiche degli Yaman verranno investite da Colak, che sfreccerà a tutta velocità, mentre le due affini staranno cambiando la gomma della loro automobile. Gaffur, a quel punto, sarà disperato per la perdita improvvisa di sua moglie e sua sorella.

Terra Amara, trame turche: Saniye e Gulten muoiono

Saniye e Gulten sono due delle protagoniste di Terra Amara e sono rispettivamente la moglie e la sorella di Gaffur. Le due domestiche della tenuta degli Yaman sono caratterialmente diverse e, se da un lato la prima è più sfacciata ed egoista, la seconda è più dolce e generosa. Purtroppo, le due donne di servizio di Hunkar moriranno. Le anticipazioni turche rivelano che Saniye e Gulten perderanno la vita in un incidente stradale.

Terra Amara, episodi turchi: Colak investe Saniye e Gulten

Nel dettaglio, le due cognate si trovano a bordo strada, intente a cambiare la gomma della loro autovettura. Purtroppo, Saniye e Gulten verranno colpite da una macchina che arriverà e che non darà modo alla moglie e alla sorella di Gaffur di evitarla.

L'incidente stradale sarà causato da Colak che arriverà a tutto gas sulla strada e travolgerà le due domestiche della tenuta degli Yaman. Per vedere la scena in cui perderanno la vita le due protagoniste di Terra Amara, bisognerà attendere un po' di tempo, perché il tragico evento è accaduto nell'episodio 121 trasmesso in Turchia e, pertanto, le donne di servizio di Hunkar saranno presenti ancora per diversi mesi nelle puntate italiane.

Terra Amara, prossimi episodi: Gaffur è disperato per la perdita di Saniye e Gulten

La morte di Saniye e Gulten sarà un vero e proprio colpo di scena e per Gaffur si tratterà di un dramma inimmaginabile. In un solo colpo, infatti, il tuttofare degli Yaman perderà sua moglie e sua sorella, ancora giovani e piene di vita. Oltre al collaboratore della tenuta, anche gli altri protagonisti di Terra Amara saranno disperati per la prematura scomparsa delle domestiche.

Nelle puntate della soap turca, quindi, saranno celebrati i funerali delle due cognate e si potrà vedere sul piccolo schermo, il dolore per la perdita di due delle protagoniste della soap opera. Al momento, non è chiaro quando verrà trasmesso nel nostro paese la puntata dell'incidente stradale.