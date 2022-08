Le nuove anticipazioni turche di Terra Amara rivelano che ci sarà spazio per un addio inaspettato, che lascerà un vuoto incolmabile nel cuore di Fikret.

Occhi puntati anche su Zuleyha che, in questi nuovi appuntamenti con la soap opera, deciderà di perdonare suo marito Demir, ma farà i conti anche con una scoperta clamorosa che riguarderà l'astuta Umit.

La morte di Mujgan: anticipazioni turche Terra Amara

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni turche di Terra Amara rivelano che la dottoressa Mujgan si ritroverà vittima di un terribile incidente aereo.

Per lei non ci sarà nulla da fare: sarà dichiarata morta e la sua dipartita lascerà un grande vuoto nel cuore dei suoi familiari, ma in primis in quello di Fikret.

L'uomo sarà particolarmente amareggiato dalla morte della sua amata, dato che non hanno potuto costruire il loro futuro insieme e, soprattutto, non è stato in grado di dirle quanto l'amasse.

Intanto, però, dopo la morte di Mujan, Fikret assieme a Fekeli decideranno di prendersi cura del piccolo Kerem Ali, il bambino della dottoressa che si è ritrovato orfano di mamma di punto in bianco.

Zuleyha perdona Demir: anticipazioni Terra Amara

Ma non è finita qui, perché le nuove anticipazioni turche di Terra Amara rivelano che, dopo aver fatto perdere le sue tracce, per scappare via da Demir, Zuleyha sceglierà di tornare indietro sui suoi passi.

La donna deciderà di rimettere piede a casa e di affrontare nuovamente suo marito, così da poter avere un confronto su tutte le questioni che sono state lasciate in sospeso.

I due saranno protagonisti di un acceso colloquio, durante il quale Demir chiederà scusa alla sua amata per averla fatta soffrire.

Il ricco imprenditore ammetterà di voler recuperare il suo rapporto con la moglie e mettere così una pietra sopra alle incomprensioni che ci sono state tra di loro nell' ultimo periodo.

Parole che, alla fine, riusciranno a convincere Zuleyha: quest'ultima, infatti, deciderà di dare una seconda chance a suo marito Demir e così torneranno insieme.

Zuleyha scopre che Umit è incinta: anticipazioni Terra Amara

Ma non è finita qui, perché le anticipazioni turche delle prossime puntate di Terra Amara destinate al pomeriggio di Canale 5, rivelano che ci sarà spazio anche per una clamorosa scoperta.

Umit, ex amante di Demir, dopo aver scoperto che Zuleyha è tornata in città e ha perdonato suo marito, deciderà di tirare fuori il suo "asso nella manica".

La donna, per la prima volta, confesserà pubblicamente di essere incinta: aspetta un figlio da Demir e la prima a scoprire la notizia della gravidanza, sarà proprio Zuleyha.

"Sono incinta di quattro mesi e sono felice", rivelerà la perfida Umit pronta ancora una volta a portare scompiglio nella vita della protagonista di Terra Amara.