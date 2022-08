Terra Amara continua a riservare grandi colpi di scena e le anticipazioni turche delle nuove puntate, in onda prossimamente in prima visione assoluta Mediaset, rivelano che per Zuleyha arriverà il momento di fare i conti con una notizia del tutto inaspettata.

La donna, infatti, per un po' di giorni non si sentirà benissimo e, allarmata da questa situazione, deciderà di farsi visitare da uno specialista, dove farà una scoperta che la lascerà decisamente "senza parole".

Zuleyha costretta a separarsi da Yilmaz: anticipazioni turche Terra Amara

Nel dettaglio le nuove anticipazioni turche della soap Terra Amara, in onda nella fascia del primo pomeriggio di Canale 5, rivelano che Zuleyha si ritroverà costretta a dover rinunciare al suo grande amore Yilmaz.

Nonostante tra i due ci sia un grandissimo sentimento, la donna sarà costretta a mettere da parte questo sentimento, perché dietro si cela lo sporco ricatto di Demir.

L'uomo vuole Zuleyha lasci libero Yilmaz di convolare a nozze con Mujgan: solo in questo modo la donna avrà la possibilità di stare nuovamente con suo figlio Adnan, che nel frattempo le è stato sottratto e portato via dallo stesso Demir.

Zuleyha si sente male e fa una scoperta choc: spoiler Terra Amara nuove puntate

"Quando i due si sposeranno, Adnan tornerà alla villa" dichiarerà Demir, che in questo modo dimostrerà tutta la sua crudeltà nei confronti di Zuleyha, confermando di non avere alcuna intenzione di perderla.

Ma questo non sarà l'unico colpo di scena che avrà come protagonista la donna nel corso delle prossime puntate della soap opera, dato che ci sarà spazio anche per una scoperta a dir poco clamorosa e scioccante al tempo stesso.

Le anticipazioni turche delle nuove puntate di Terra Amara rivelano che Zuleyha inizierà a sentirsi male. La donna farà i conti con delle improvvisi vertigini e con una forte nausea che renderà il suo stato di salute particolarmente precario.

A quel punto, preoccupata per quanto le sta accadendo, Zuleyha deciderà di presentarsi dal medico per cercare di capire cosa le sta succedendo e diagnosticare una possibile malattia.

Zuleyha scopre di essere incinta: anticipazioni Terra Amara

Le anticipazioni della soap opera rivelano che, nel momento in cui la donna verrà visitata da Mujgan, farà i conti con una scoperta choc.

Zuleyha, infatti, scoprirà di essere incinta per la seconda volta: diventerà mamma-bis e questo per lei sarà un vero choc.

Una notizia che si abbatterà come un fulmine a ciel sereno in primis su Demir, che non farà i salti di gioia dopo la notizia. A questo punto, infatti, comincerà il "processo" per scoprire chi è il vero padre del bambino che Zuleyha porta in grembo.