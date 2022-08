Le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7 in onda da settembre 2022 in prima visione assoluta Rai, rivelano che ci sarà spazio per la condanna ai danni di Gloria, la quale verrà spedita in carcere dopo essersi presa tutte le sue colpe per un reato compiuto diversi anni prima.

Per fortuna, però, la situazione per la mamma di Stefania sarà destinata a migliorare, dato che ben presto Gloria potrà tornare in libertà e riprendere il suo incarico all'interno del celebre grande magazzino.

Gloria finisce in carcere: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Nel dettaglio, le anticipazioni di queste nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7 previste per il 2022 su Rai 1, rivelano che Gloria dopo essersi auto-costituita, denunciandosi per aver aiutato una donna ad abortire, si ritroverà a dover scontare la sua pena in galera.

Un duro colpo per tutti i familiari della donna, in primis sua figlia Stefania, la quale cercherà di fare il possibile per fare in modo che sua madre possa tornare in libertà al più presto e riprendere in mano le redini del loro rapporto.

Stefania, pur di riuscire nel suo intento, deciderà di scrivere anche un libro dove racconterà la vicenda di sua mamma e in questo modo spererà di poter sensibilizzare le persone.

Gloria esce dal carcere e ritorna in libertà: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Per fortuna, la situazione andrà incontro ad un miglioramento e le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 7 di questo 2022, rivelano che alla fine Gloria uscirà dal carcere.

La mamma di Stefania tornerà in piena libertà, come testimoniano anche le ultime immagini social che arrivano proprio dal set della soap opera pomeridiana di Rai 1, dove in questi giorni si stanno girando le nuove puntate in onda nel corso della prossima stagione.

In queste immagini si vede Gloria che, dopo essere tornata in piena libertà, ritornerà a mettere piede anche all'interno del grande magazzino.

Il ritorno di Gloria al negozio: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

La madre di Stefania, quindi, riprenderà il suo incarico all'interno del Paradiso delle signore, indossando di nuovo la sua divisa da capo-commessa.

Questa volta, però, Gloria dovrà fare i conti con un bel po' di novità che la attendono circa la gestione del grande magazzino.

Vittorio Conti, infatti, non è più l'unico proprietario del negozio dato che al suo fianco ci sarà anche la contessa Adelaide Di Sant'Erasmo.

Tra le new entry spicca anche il nome di Matilde Frigerio, la quale darà una mano alla contessa nella gestione del magazzino e ben presto riuscirà a stringere un legame affettivo a dir poco speciale con Vittorio Conti, che potrebbe sbocciare in un nuovo amore.

Adelaide pronta a vendicarsi: anticipazioni Il Paradiso delle signore

Al centro dell'attenzione in questa settima stagione de Il Paradiso delle Signore in onda da settembre in poi in prima visione assoluta Rai, ci sarà anche il piano vendicativo messo a punto dalla contessa Adelaide.

Sebbene sia passato un po' di tempo dal giorno in cui Umberto Guarnieri ha ufficializzato la sua relazione con Flora Ravasi, troncando così i rapporti con la contessa, quest'ultima dimostrerà di avere ancora il dente avvelenato nei confronti del commendatore.

Lo scopo di Adelaide nel corso delle nuove puntate della soap opera pomeridiana di Rai 1, sarà quello di mettere alle strette Umberto e per farlo intende "punire" la sua fidanzata Flora, tra i volti creativi di spicco all'interno del grande magazzino.

Una vera e propria guerra, quella che farà scoppiare Adelaide nel corso di questa settima stagione, la quale però spingerà Vittorio Conti a correre ai ripari, prima che questo modo di fare della contessa possa creare un vero e proprio caos tra i vari dipendenti del grande magazzino.