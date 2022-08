C'è grande attesa per la nuova stagione di Un posto al sole e, nella serata di lunedì 29 agosto, la soap partenopea tornerà sul piccolo schermo dopo la pausa estiva. Le anticipazioni delle prossime puntate rivelano che Adele tornerà a Napoli e vivrà momenti drammatici come madre, in seguito alla sparatoria in cui è rimasta coinvolta Susanna. Nel frattempo, Niko Poggi, dopo i recenti avvenimenti accaduti alla sua fidanzata, oltre a dovere prendere una decisione immediata, cambierà carattere e diventerà più duro e cercherà di proteggere Jimmy, impedendo a Micaela di farlo soffrire nuovamente.

Un posto al sole, anticipazioni prossimi episodi: Adele torna a Napoli e vive momenti drammatici

Nella serata di venerdì 12 agosto è andata in onda in televisione l'ultima puntata della stagione 2021/2022 di Un posto al sole e, in tale occasione, Lello Valsano aveva sparato tre colpi di pistola, in direzione di Viola e Susanna. Il camorrista, negli episodi precedenti, aveva minacciato Raffaele e la sua famiglia e aveva chiesto al portiere di Palazzo Palladini di aiutarlo a rubare dati sensibili dal computer portatile di Eugenio. Messo alle strette e preso dai sensi di colpa, Giordano aveva confidato ai suoi cari e a Nicotera cosa gli era accaduto. A quel punto, il boss della camorra aveva iniziato una pericolosa fuga, facendo fuoco contro Bruni e Picardi.

Al momento, non è chiaro cosa sia accaduto in quegli attimi concitati e il mistero verrà risolto nella serata di lunedì 29 agosto, quando la soap partenopea tornerà in televisione. Le anticipazioni trapelate in rete rivelano che Adele tornerà a Napoli e vivrà momenti drammatici come madre, lasciando intendere, pertanto, che Susanna sia rimasta ferita nella sparatoria.

Un posto al sole, prossimi episodi: Niko Poggi deve prendere una decisione immediata

Oltre al ritorno improvviso di Adele in città, anche altri indizi lascerebbero intendere che Susanna abbia avuto la peggio durante la furia di Lello Valsano. A tal proposito, le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole rivelano che Niko dovrà prendere una decisione immediata.

Tale eventualità, pertanto, potrebbe fare pensare che il giovane Poggi possa anticipare le nozze con la sua fidanzata, previste per settembre, per coronare il sogno d'amore prima che muoia. Al momento, però, non sono trapelate ulteriori informazioni su quanto accadrà nelle prime puntate della nuova stagione della soap partenopea. Un'altra cosa certa, attualmente, è che Niko cambierà carattere e, da accondiscendente e tranquillo, l'avvocato Poggi diventerà molto più duro e deciso.

Un posto al sole, puntate di settembre: Niko Poggi protegge Jimmy da Micaela

Nel frattempo, a causa del momento delicato e di sofferenza vissuto, Niko Poggi cercherà di proteggere Jimmy dal patire un ulteriore dolore.

Le anticipazioni di Un posto al sole non rivelano se Susanna morirà o meno nelle prossime puntate della soap ma, in base a quanto diffuso in rete, sembrerebbe che il giovane avvocato vorrà evitare a suo figlio altri drammi. Pertanto, il fratello di Angela si scaglierà contro Micaela che, potrebbe causare traumi ulteriori al bambino, come già avvenuto in passato. Poggi, quindi, potrebbe iniziare una battaglia legale, per tenere lontana la gemella Cirillo da suo figlio.