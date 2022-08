Il finale di Terra Amara promette colpi di scena e, le anticipazioni delle ultime puntate di sempre, rivelano che per Zuleyha ci sarà l'ennesimo lutto doloroso da affrontare.

La vita della protagonista, già profondamente segnata da una serie di perdite importanti (come quella del suo amato Yilmaz) muterà notevolmente, tanto da diventare una signora a tutti gli effetti.

Col passare del tempo, Zuleyha incontrerà un nuovo amore: si chiama Hakan e con lui spera di poter passare il resto della sua vita, ma qualcosa andrà storto.

La morte di Hakan, nuovo amore di Zuleyha: anticipazioni Terra Amara

Nel dettaglio, le anticipazioni sulle ultime puntate di Terra Amara rivelano che la protagonista della soap riuscirà a trovare una nuova persona con la quale pensare a costruire il suo futuro, dopo gli svariati e dolorosi lutti che ha dovuto affrontare.

Trattasi di Hakan, un uomo col quale Zuleyha spererà vivamente di poter dare una svolta importante alla sua vita e di intraprendere un nuovo cammino insieme.

Tutto sembrerà procedere per il verso giusto, fino a quando Hakan non verrà brutalmente assassinato. Trattasi dell'ennesimo duro choc per la protagonista femminile della soap opera, la quale si metterà subito all'opera per cercare i responsabili di quello che è accaduto.

Zuleyha cerca gli assassini del suo amato: anticipazioni Terra Amara ultime puntate

Le anticipazioni delle ultime puntate di Terra Amara rivelano che, dopo l'assassinio brutale di Hakan, tutti gli indizi e i vari sospetti sembreranno ricondurre ad Abdulkadir e Betul.

Sono loro i due indiziati e, come ulteriore prova della loro colpevolezza, arriverà anche la notizia della fuga di entrambi dalla città, diretti verso Aleppo, in Siria.

Insomma, Betul e Abdulkadir, dopo aver messo a segno questo brutale omicidio, proveranno in tutti i modi a farla franca e a sfuggire al corso della giustizia.

I due, però, non metteranno in conto la sete di vendetta di Zuleyha, la quale sarà disposta a tutto pur di rendere giustizia al suo amato Hakan.

Zuleyha fa arrestare gli assassini di Hakan: anticipazioni Terra Amara ultime puntate

E così, le anticipazioni della soap Terra Amara rivelano che la protagonista della soap si metterà subito in viaggio per dirigersi verso la meta dove i due assassini hanno scelto di trasferirsi. Zuleyha si ritroverà ad affrontare un viaggio decisamente pericoloso, ma non si lascerà scoraggiare, intenzionata a fargliela pagare.

Alla fine i suoi sforzi saranno giustamente ripagati. Nel finale di sempre della soap, i due assassini verranno rintracciati, fermati e condannati.

In particolar modo, Betul sarà condannata all'ergastolo: un vero e proprio "godimento" per Zuleyha, la quale finalmente riuscirà a vedere la sua nemica punita per tutti i crimini che ha commesso nel corso di questi anni.