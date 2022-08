Le anticipazioni di Terra Amara, relative alla puntata in onda su Canal5 il 18 agosto 2022, rivelano che Hunkar riceverà in ospedale la visita di Fekeli. Si intuirà dalle parole dell'uomo che i due in passato si sono amati. Yilmaz, intanto, si convincerà che Zuleyha lo abbia tradito e che sia complice di Demir. Akkaya dovrà anche difendersi dall'ira di Cengaver, al quale rivelerà che Demir non è l'amico integerrimo che crede. Ecco di seguito ciò che attende i telespettatori di Canale 5 nel pomeriggio di giovedì 18 agosto.

Yilmaz dice a Fekeli che Zuleyha lo ha tradito: spoiler Terra amara

Terra amara continua a mietere successi. La soap tv turca appassiona sempre di più i telespettatori di Canale 5, grazie anche alle trame avvincenti e mai banali. Dando uno sguardo a ciò che verrà trasmesso giovedì 18 agosto, si viene sapere che Yilmaz uscirà illeso dall'agguato tesogli da Demir. Nello scontro a fuoco tra i due rivali si metterà in mezzo Hunkar, la quale rimarrà ferita da un colpo di pistola in pieno petto. Mentre la donna verrà sottoposta a un delicato intervento chirurgico, Akkaya si confiderà con Fekeli, al quale confesserà di essere arrivato a pensare che Zuleyha sia complice di Yaman. Il padrino però, cercherà di convincere Yilmaz a non giungere a conclusioni affrettate, senza sapere come stiano le cose in realtà.

In effetti Akkaya non sa che Demir avrà chiuso la moglie in camera sua. Intanto proprio Demir si troverà in ospedale al capezzale della madre.

Hunkar migliora e riceve la visita di Fekeli: cosa c'è stato tra i due?

Nel corso del nuovo appuntamento con Terra amara, Hunkar comincerà a migliorare. Dopo la delicata operazione a cui verrà sottoposta per estrarre il proiettile, la donna comincerà a stare meglio.

Hunkar riuscirà a stringere la mano di Demir, facendogli capire che può sentire le sue parole. Quindi sarà solo questione di tempo prima che la madre di Yaman di ristabilisca del tutto. Proprio in ospedale la donna riceverà la visita inaspettata di Fekeli. Il vecchio boss le ricorderà l'amore che li legava, quindi sarà chiaro che tra i due, in passato, c'è stato qualcosa di importante.

Yilmaz deve difendersi da Cengaver: trama del 18 agosto

In attesa di conoscere ulteriori dettagli sul passato che lega Hunkar e Fekeli, sempre nell'episodio del 18 agosto, Yilmaz si ritroverà ancora una volta a doversi difendere. Questa volta sarà Cengaver ad assalirlo, non appena si renderà conto che Akkaya è ancora vivo e che non è caduto nella trappola di Demir. Accecato dalla rabbia, Cengaver si scaglierà contro Yilmaz, il quale non potrà fare altro che rivelare all'uomo che Demir gli ha raccontato un sacco di bugie sul suo conto. Cengaver verrà così a sapere che l'amico non è la persona integerrima che ha sempre creduto. Quale sarà la prossima mossa di Cengaver? Per scoprirlo non resta che seguire le prossime puntate di Terra amara, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 14:40 circa.